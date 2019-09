Del ring a la enseñanza

El lucense Alberto Piñeiro, el Piña, llegó a ser campeón de España en el año 2016 y un año después se retiró marcado por un accidente sufrido por un sparring que acabó falleciendo. Ahora lidera el club The Boxer Club Piña Team, una escuela de boxeo en Lugo ubicada en el gimnasio AltaFit, que pertenece al grupo The Boxer Club y que sigue el método Old School Boxing. Combina la técnica y la táctica del boxeo con entrenamientos físicos de alta intensidad.

"Estamos trabajando en el gimnasio AltaFit y nos unimos a una cadena que se llama The Boxer Club. Se trabaja en cambiar la imagen del boxeo y trabajar con gente de todas las edades. Tenemos chavales, vamos a comenzar con niños y también hay gente mayor. La idea es que hagan este tipo de deporte para mantenerse en forma, es un deporte muy completo. Lo que se busca es trabajar con gente sin contacto y poner más de moda al boxeo. Quitar esa imagen que tenía este deporte asociado a los macarras. A nivel profesional es un deporte de riesgo, pero la idea es hacerlo como forma de entrenamiento porque es muy completo y al alcance de cualquiera", explica Alberto Piñeiro.

El exboxeador lucense reconoce que a veces le entra el gusanillo de la competición, pero todo eso queda ya lejano. "Sigo teniendo esas ganas por seguir compitiendo, pero sé que es difícil y cada vez esa posibilidad se aleja más porque necesitaría volver a entrenarme mucho y es muy sacrificado. Esa ilusión la tengo un poco de lado", dice el deportista.

Alberto Piñeiro invita también a todo el que quiera y lo desee a acercarse hasta AltaFit para probar la experiencia y ver sus sensaciones. "El nombre del club con el que estamos trabajando es The Boxer Club Piña Team y el que quiera venir a probar puede hacerlo sin compromiso, no necesita traer guantes, se lo dejamos aquí todo y sin compromiso. Tenemos unos horarios amplios y está funcionando muy bien. Llevamos 20 días abiertos y ya pasamos los cincuenta socios", señala.

El excampeón de España explica, en primera persona, cómo es su vida actual y su dedicación después de dejar de ser boxeador profesional. "El Alberto Piñeiro de ahora se dedica a este proyecto por completo, trabajo ocho horas al día en él, estoy volcado porque quiero sacarlo adelante y tengo también unas ideas en mente como una carrera de obstáculos en Lugo que será para el año que viene, nada relacionado con el boxeo, pero sí con el deporte", comenta.

Alberto Piñeiro admite que se siente una persona muy feliz con lo que hace y más con un respaldo tan importante detrás. "Para mí esto no es trabajar, estoy disfrutando, es algo increíble el vivir de hacer lo que te gusta y es porque de lo que sé realmente es de esto", manifiesta.

Finalmente, el Piña defiende los valores de ese deporte que cambió su vida y ahora lo llena plenamente. "El boxeo te da unos valores, el resto, la disciplina, si quieres algo tienes que trabajar para lograrlo, te enseña que todo cuesta y logramos lo que queríamos".