Defunción o victoria en el Ángel Carro

Ya no hay red bajo el cuerpo del Lugo. No hay colchón que mitigue otra caída, que permita minimizar el impacto de otra decepción y mantenga al conjunto rojiblanco con vida. Ya no hay margen de error para un equipo que necesita ganar o ganar este sábado (18.30 horas) ante el Mirandés en el Ángel Carro y recortar puntos a sus predecesores para soñar con una permanencia complicada.

El conjunto burgalés debe ser la bisagra que permita cerrar el portón de la profunda crisis de 16 partidos sin ganar y abrir la de la esperanza. La ilusión de que se reduzcan los cuatro puntos que separan a los rojiblancos de la zona de salvación pasa por una victoria.

Con un resultado positivo, el Lugo podría mirar al resto de equipos implicados en la permanencia. Podría estudiar qué habrá sucedido, desde las 16.00 horas, en el Castellón-Ponferradina o en el Almería-Albacete, desde las 21.00. También tendrá que observar los duelos del domingo que afectan a equipos con los que pelea por un sitio en la categoría de plata: Sabadell-Tenerife (14.00 horas) y Mallorca-Alcorcón y Leganés-Logroñés (ambos a las 21.30). Pero de nada le valdrán buenos resultados en esos encuentros si en el suyo el resultado vuelve a ser decepcionante.

Rubén Albés pierde a Pita, Appiah y Pedro López para el decisivo partido

Para romper con el mal fario que lo persigue desde hace más de tres meses el Lugo contará con su afición casi un año y medio después de la última vez que el Ángel Carro tuvo público. El permiso del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que el estadio lucense acoja aficionados permitirá que hasta 2.100 seguidores apoyen al equipo en el momento crucial de la temporada.

Con la gente de su lado, el Lugo tratará de imponerse a un Mirandés sin nada en juego como hizo la pasada campaña en la última jornada. Aquella remontada supuso la salvación del equipo rojiblanco y la constatación de que el milagro de Juanfran fue real. Emular aquella heroicidad es a lo que aspira Rubén Albés, que intentará sumar su primer triunfo en su corta trayectoria en el banquillo rojiblanco. El equipo de Miranda fue el final de la pelea por la salvación el curso pasado. El Lugo espera que sea el comienzo de la permanencia de esta campaña.

ONCE RECONOCIBLE. El técnico del Lugo, Rubén Albés, podría apostar por un once similar al que perdió en El Molinón ante el Spórting (1-0), ya que el equipo mostró una cara competitiva ante un rival que pelea por el ascenso a Primera División.

No podrá contar Albés con los lesionados Pita, Pedro López, Canella e Iriome, a los que se le unió Arvin Appiah por molestias en una rodilla. En cambio, recupera a Xavi Torres y Carrillo.

De esta manera podría apostar por Cantero en la puerta, con Campabadal, Venancio, Alende y Luis Ruiz en la zaga. Por delante, El Hacen y Seoane o Juanpe formarían la pareja en la medular, mientras que el trío de segunda línea lo formaría José Luis Puma Rodríguez como extremo izquierdo, Gerard Valentín o Cristian Herrera estaría en la derecha y Hugo Rama sería el encargado de lanzar al equipo en terreno rival. También podría situarse Cristian por detrás del punta fijo si apuesta por un 4-4-2. Arriba volvería a repetir Manu Barreiro, con alguna opción para Carrillo.