Dos décadas de puro deporte

La vigésima edición de la carrera popular Lugo Monumental, patrocinada por Caixabank, se disputará el próximo día 17 de diciembre. La competición tiene el límite de participantes en la prueba de adultos en 1.200 atletas y ya tiene abierto el plazo de inscripción, hasta el próximo día 10 de diciembre.

"A proba, que contará cunha distancia aproximada de 10 quilómetros, terá tanto a saída como a meta na Avenida de Ramon Ferreiro, coa Praza Horta do Seminario como centro de operacións da organización, como en edicións anteriores. O percorrido seguirá sendo en parte circular ao redor da Muralla, cunha última volta por encima do adarve, mantendo o espírito de todas as edicións anteriores", explicó este jueves durante la presentación de la prueba el concejal de Deportes de Lugo, Jorge Bustos.

Así, los horarios para las diferentes categorías y distancias serán los siguientes: 11.00 horas (pitufos, 250 metros), 11.10 horas (sub-10 y sub-12, 950 metros), 11.20 horas (sub-14 y sub-16, 1.900 metros) y adultos (nacidos en 2007 y anteriores, 10.000 metros). Los interesados en tomar parte en la prueba pueden conseguir más información y completar su inscripción a través de la página web www.10klugomonumental.com. Hay que destacar que las inscripciones para competir en las categorías menores son gratuitas; mientras que en la prueba de adultos para los que se anoten antes del 24 de noviembre tendrá un coste de 5 euros; del 25 al 30 de noviembre, 8, y del 1 al 10 de diciembre, 12.

Esta edición es realmente especial porque se cumplen ya 20 años lo que convirtió la prueba en todo un clásico y un referente del atletismo en la ciudad y la provincia. Así, la organización también tendrá un detalle porque a todos los participantes en la prueba de adultos se les va a entregar una camiseta conmemorativa, mientras que los que compitan en las categorías menores tendrán la medalla correspondiente al concluir cada carrera.