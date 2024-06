Debut en el arbitraje en edad de retirarse

Mientras la gran mayoría de árbitros, salvo casos muy especiales como los de Mateu Lahoz y Del Cerro Grande, se retiran a los 45 años, en Lugo hay una mujer que ha decidido estrenarse en esta profesión con esa misma edad.

Para ella no existen barreras, ni generacionales ni de género, para emprender lo que es una pasión que tenía reprimida desde hace muchos años. Su nombre es Ángeles Neira y esta temporada ha conseguido cumplir uno de sus sueños: ser árbitra de fútbol.

"Era una asignatura que tenía pendiente. Me encanta el fútbol y es algo que no pude hacer antes", cuenta al ser preguntada por lo motivos que le empujaron a introducirse en un mundo tradicionalmente de hombres.

"Era imposible tener un equipo de chicas"

"Siempre me gustó el fútbol pero en mi generación era imposible tener un equipo de chicas", lamenta Ángeles Neira, natural de Palas de Rei. "Era muy difícil jugar a fútbol y menos siendo de un pueblo, pero hoy en día, seas hombre o mujer tienes más facilidades para intentarlo", confiesa.

Neira se ha estrenado en el arbitraje a lo largo de la temporada recién finalizada y lo ha hecho en seis partidos de categoría benjamín. "La experiencia, en general, ha sido buena. La acogida ha sido muy buena, en la federación la gente con la que trato es muy acogedora y hacen lo posible por integrarte, que era uno de los miedos que tenía al principio porque te metes en un mundo que desconoces por completo, pero muy bien", cuenta sobre sus primeros pasos en este mundo.

Preguntada por si tenía algún miedo cuando tomó la decisión de emprender esta aventura, Neira reconoce que "a todos nos da respeto empezar en cualquier oficio desde cero, pero aspiras a conseguir hacerlo bien. Creo que es de humildes ir con miedo o respeto al principio", explica.

"Alguna gente me decía que es una locura"

Pese a que fue una decisión fácil de tomar, la árbitra lucense reconoce que hay una parte de su entorno que intentó que se lo pensara dos veces. "Hay de todo, tengo compañeras que están encantadas y, de hecho, alguna quiere intentarlo también, y otra gente me decía que es una locura y que qué necesidad de hacer algo así con 45 años".

De hecho, a uno de sus hijos —tiene dos—, "no le hace mucha gracia porque no le gusta el fútbol pero es algo que no le sorprende, sabe que soy una mujer decidida y que siempre intento hacer lo que me gusta dentro de mis límites".

Neira no tiene referentes masculinos dentro del arbitraje y define su estilo dentro del terreno de juego como "prudente y humilde, porque nadie llega con todo sabido y porque no es lo mismo un curso que un partido real".

Eso sí, reconoce que se fija mucho "en todas las niñas, chicas y mujeres que arbitran, también en los hombres, pero un poco más en las mujeres", y asegura que su relación con sus nuevos compañeros "es muy buena" tras su debut.

"Los conozco a casi todos y enseguida me integraron e hicimos una piña", cuenta Neira sobre una pasión que quiere alargar en el tiempo todo lo posible. "Mi logro era conseguirlo. Ahora, hasta que el cuerpo aguante".