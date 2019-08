Los deberes de Mandiá: un extremo, centrales y un medio

El extremo derecho del Celta de Vigo Juan Hernández es uno de los nombres que está "encima de la mesa" del CD Lugo para reforzar una plantilla que, sobre todo, necesita fichajes en el centro de la defensa.

Así lo ha reconocido el secretario técnico del club lucense, Manolo Mandiá, tras la presentación del lateral Gerard Valentín.

"Juan Hernández es un futurible, la suya una posición a cubrir, y él es uno de los nombres encima de la mesa, pero nada más", precisó el responsable de los fichajes del Lugo.

Mandiá explicó que en la posición de extremos el club está "un poco necesitado", pero principalmente está "trabajando en el puesto de central", porque el equipo ahí está "bastante cojo". Para completar la plantilla, señaló, "a lo mejor un centrocampista" le "vendría fantástico".

"Esas son las prioridades. A ver si somos capaces de cumplir las expectativas", admitió el secretario técnico, quien aseguró que el Lugo no ha tenido "el más mínimo problema" con el límite salarial.

Valentín: "Es como si no me hubiera marchado"

Por otra parte, Gerard Valentín, que ha regresado al CD Lugo cedido por el Deportivo dos meses después de concluir su primera etapa en el conjunto rojiblanco, ha indicado en su presentación que, al haber pasado tan poco tiempo, es como si no se hubiera "marchado".



"Prácticamente nada ha cambiado, todo sigue igual, y tengo esa ventaja de que no parto de cero, que conozco al entrenador, a la plantilla y el club. Estoy muy satisfecho. Es como si no me hubiera marchado", comentó en rueda de prensa.



El jugador catalán señaló que volver al Lugo era una posibilidad que se planteó desde el momento que salió que "al final es una opción sobre seguro".



"Aquí he estado encantado y quería devolver la oportunidad que me dieron el año pasado. También quiero agradecer la oportunidad que me dan para disfrutar del fútbol una temporada más", dijo.



El lateral señaló que hizo "la pretemporada como uno más" en el Deportivo, al que "lo único" que le pidió era "que, si tenía que salir, pudiera entrenar como uno más para estar preparado para competir".



A su lado, el secretario técnico del Lugo, Manolo Mandía, destacó de Valentín su "versatilidad" porque "puede jugar atrás, de carrilero y extremo".