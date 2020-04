El 13 de abril de 2019 es una fecha que se encuentra entre las más felices de la historia del Pescados Rubén Burela FS tras la consecución del segundo ascenso, el primero sobre la cancha, a la Primera División masculina de fútbol sala. De la gloria alcanzada aquel día se ha pasado un año después a un mar de dudas, con la división de honor parada por una inesperada y cruel pandemia, la del Covid-19, y con el equipo situado en la última posición, en zona de descenso directo, a falta de 7 jornadas para concluir el torneo, algo que está en el aire.

Aferrados a los recuerdos de hace 365 días, el cuadro burelés cerró su ascenso directo con un encuentro en casa ante Noia con un Vista Alegre como en sus mejores días y una afición volcada con el equipo de Juanma, uno de los grandes protagonistas de una campaña casi perfecta en la que firmó primero el ascenso y después el título, dos temporadas después de haber cedido su hueco entre los mejores, en la temporada 2016-17.

"A prioridade absoluta é a saúde, porque sen ela non queda nada; debemos centrar os esforzos nesta idea"

“Sen dúbida que foi un momento moi especial, algo histórico porque nunca se acadara antes sobre a cancha. Todos lembramos aquela tarde como algo máxico”, señaló el presidente del club naranja, Manuel Blanco.

Para afrontar su vuelta a la élite, tanto la directiva como el técnico apostaron por una plantilla continuista en la que se mantuvo casi el 90 por ciento de la del ascenso con apenas 4 retoques que no dieron el resultado esperado.

El único fichaje que ha conseguido consolidarse fue el lucense Álex Diz, que regresó a Galicia tras un breve paso por el Xota y que ha ido de menos a más en el ejercicio, aunque muy por encima de otros fichajes como Everton, que ni siquiera está ya en el equipo (cedido en Ceuta en el mercado invernal) o el pívot Amoedo, que solo jugó la primera jornada debido a una lesión de pubis. También llegó Kaluza, un joven portero polaco que se pasó la primera vuelta a la sombra del capitán, Edu, aunque en los últimos meses ha conseguido alternar protagonismo con el naronés, confirmando sus buenas cualidades.

Con estos mimbres, el cuadro burelés se pasó toda la primera vuelta en la zona de descenso y apostó en el mercado invernal por incorporar a tres brasileños, Xande, Pixote y Lucas Eto'o, dando la baja a Vargas, Juanfran y el mencionado Everton. Pese a aumentar considerablemente el nivel competitivo, el cuadro burelés no ha conseguido salir nunca de los dos últimos puestos, que es el objetivo que se tiene marcado en caso de poder completarse la temporada.

"O único xeito de facer xustiza é acabar a tempada, pero botarse en agosto ou setembro complicaría aos clube"

El presidente reconoce que le hubiera gustado una temporada más tranquila a nivel deportivo, pero no se muestra, en absoluto sorprendido. “Non é sinxelo chegar, pero moito menos manterse. Dende o principio sabíamos que o noso sitio estaba na pelexa pola permanencia e chegamos as xornadas finais con opcións de acadala. Penso que non tivemos sorte nalgúns partidos e tampouco coas lesións, sobre todo de Iago Míguez e Amoedo. En xeral fomos competitivos e máis aínda despois dos reforzos invernais, que nos deron máis consistencia e poder ofensivo”, asegura.

PRIORIDAD, LA SALUD. Al dirigente del club burelés tiene muy claras cuales son las prioridades actuales, dejando en un segundo plazo las cuestiones deportivas, aunque también tiene su opinión sobre la resolución de la temporada.

“Sen saúde non queda nada, iso é o que penso como persoa e como presidente do Pescados Rubén Burela FS, así que todos os esforzos deben poñerse en combater esta enfermidade”, asegura, añadiendo que “a idea que ten a federación parece ser que é intentar acabar a tempada, aínda que non hai ningunha data pechada porque é imposible de predecir agora mesmo como vai evolucionar todo”, dijo.

“No Pescados Rubén FS pensamos que a única xustiza deportiva que pode haber é xogar os 7 partidos que quedan. É verdade que somos últimos, pero temos enfrontamentos con rivais directos e as posibilidades de seguir en Primeira seguen intactas, pero tamén sabemos que xogar en agosto ou setembro trastocaría tódolos plans dos clubes, tanto a nivel de contratos actuais como de planificación da vindeira tempada e todo sería moi complicado”.explicó.