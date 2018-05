De la admiración a la realidad

El Rácing Vilalbés encarrila este fin de semana su segunda participación en una fase de promoción a Segunda División B. El primer paso a dar será el encuentro de ida de la primera eliminatoria contra el Atlético Pulpileño, de Pulpí (Almería), que se disputará este domingo en el estadio municipal de A Magdalena a partir de las 17.00 horas.

Un hito histórico para el club rojiverde que supone un debut para dos canteranos que llevan más de media vida en la entidad y que este año comparten vestuario con jugadores a los que miraban con admiración y con los que quisieron compartieron celebración sobre el césped hace siete años, cuando se clasificaron por primera vez para un play off.

Esos dos jugadores, que entonces hicieron el pasillo al primer equipo cuando se dirigían a los vestuarios, son hoy un ejemplo del trabajo que realiza el club con la cantera. Diego Villares y David Vérez afrontan "con ilusión" lo que consideran "un premio" a la temporada realizada. Un logro de cuya importancia reconocen que no eran conscientes cuando lo veían con los ojos de un niño.

Sobre el encuentro contra el Pulpileño, Villares espera "un rival moi similar a nós polos seus resultados"

"Eramos tan pequenos que o vivimos con ilusión pero porque viamos ao resto da xente, xogadores e afición, celebrándoo. Era unha festa pero daquela non te dabas conta da importancia que tiña, de que era algo que nunca se conseguira e que igual non se repetía", explica Villares.

Aún así, el canterano, de 21 años y que lleva desde los nueve en el club, apunta a que clasificarse para una fase de ascenso era algo que se deseaba repetir. "Desde que subín ao primeiro equipo, hai tres anos, os máis maiores como Pablo, Make ou Hugo falaban da posibilidade de meterse aí outra vez porque estabamos preto", recuerda y valora lo conseguido como "unha oportunidade única co equipo da túa vila que non pasa moitas veces na vida".

David Vérez es un poco más joven, aunque a sus 20 años lleva una década vistiendo de rojiverde, por lo que en 2011 también vivió de lleno la fiesta del club. "Estaba vendo o partido na grada e non podería ni imaxinar que no futuro eu estaría xogando unha fase de ascenso co Vilalbés. E que me pase no meu primeiro ano como sénior é moi ilusionante", asegura.

De los partidos de play off que tienen por delante, considera que son "con presión, pero nós non imos con ningunha porque o obxectivo xa está conseguido, porque ninguén contaba con nós aí". Aún así, Villares apunta que el Vilalbés saldrá "a competir como sempre".

Sobre el encuentro contra el Pulpileño, Villares espera "un rival moi similar a nós polos seus resultados", mientras que Vérez vaticina "un partido igualado e con poucos goles". "Esperamos que a xente veña á Magdalena a apoiarnos a axudarnos a sacar un bo resultado para a volta", dicen. Que así sea.