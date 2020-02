DBEB 📺🏀 "La Copa será difícil, pero llega en un buen momento"

Una de las jugadoras del Durán Maquinaria Ensino, Laura Aliaga, y su entrenador, Carlos Cantero, desgranaron en el programa De bote en bote la temporada que lleva el equipo y analizaron el momento que atraviesa un día antes de recibir al Gernika y a una semana de disputar la Copa de la Reina ante el mejor equipo del año, el Perfumerías Avenida.

"Es cierto que al principio de temporada lo pasamos mal porque el equipo sufrió varios cambios y los resultados no llegaban. La clave está en que fuimos constantes, trabajamos muy duro y no nos conformamos con una sola victoria. Queríamos más y aquí estamos", explica Aliaga sobre las dudas que tuvo el Ensino en el arranque de la temporada.

Laura Aliaga

"Lo pasamos mal porque no llegaban las victorias, pero fuimos constantes y trabajamos muy duro"

Unas dudas que se han disipado y que han convertido al Ensino en el matagigantes de la categoría tras superar en la Liga al Perfumerías Avenida (68-62) y al Girona (77-70), un calificativo que no disgusta a Carlos Cantero. "Es un orgullo que nos califiquen así pero somos más humildes que todo eso. No nos lo creemos pero nos gusta que se nos reconozca el mérito de ganar ese tipo de partidos".

Cantero asumió el cargo de entrenador el 12 de octubre del pasado año tras abandonar Juan Nécega la disciplina del club por problemas personales. La situación extradeportiva no ayudó a la temporada del Ensino, que aunque mantuvo la categoría, no gozó de la estabilidad necesaria para que las jugadoras jugasen a su máximo nivel. "Nos descentró, sí", reconoce Laura Aliaga. "Todo lo externo te afecta porque son cosas que no esperas y te obligan a hacer piña y aguantar. Luego cada una se lleva un trocito a su casa y se acaba viendo en la pista. Pero al final remontamos y logramos la permanencia", explica la jugadora que, además, no descarta seguir un año más en Lugo. "Si quiere Cantero, aquí estaré", dijo.

Carlos Cantero

"Una vez lograda la clasificación para la Copa, ahora aspiramos a los play off; soñamos con los puestos europeos"

Tras conseguir el objetivo marcado en la temporada pasada, "que está muy bien para un recién ascendido", apunta Cantero, el club se marcó el reto de dar un paso más esta. "Siempre buscas crecer y nos marcamos el objetivo de clasificarnos para la Copa, algo que logramos al final de la primera vuelta. Ahora pelearemos por estar en play off e incluso por los puestos europeos, si somos optimistas", dice Cantero.

Respecto al partido de Copa ante el Perfumerías Avenida del próximo 5 de marzo, Aliaga dice que saldrán "a disfrutar, a jugar sin presión y hacer lo que mejor sabemos hacer". Cantero avisa de que será un "partido muy duro pero llega en nuestro mejor momento".