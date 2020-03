NO tiene inconveniente en repasar y analizar cada uno de los aspectos que se le critica a su equipo, en el que sigue confiando absolutamente. Incluso cuando se refiere al hecho de que el Breogán no haya reforzado su cuestionado juego interior, Diego Epifanio zanja la discusión en una entrevista en el programa De bote en bote: "No puedo echar por tierra el esfuerzo de cada uno de los jugadores. Hay que ser agradecido".

Antes de analizar la situación de su equipo, ¿podría explicar quién y cómo se realizó la planificación y confeccionó la plantilla del Leche Río Breogán?

La primera vez que me reúno con Tito Díaz para ver la estructura de la plantilla, la filosofía del equipo ya tiene marcada una línea de jugadores a seguir. Yo, como el Breogán, venía de otra Liga y había jugadores que no conocía, y me pongo a verlos. Hablamos casi diariamente, me cuenta con que cuatro o cinco jugadores pueden encajar mejor en el perfil que buscamos. Luego había otra bolsa de jugadores, que son Sergi Quintela, que tenía contrato, y Christian Díaz y Salva Arco, que no tenían contrato pero Tito me dice que su experiencia fue muy positiva con ellos. Después fichamos al otro base, Soluade, que es el jugador por el que más interés puse en traer, y a José Nogués. Lo que está claro es que yo entreno a esta plantilla y a ningún jugador le he dicho a Tito que no. No me han impuesto a ningún jugador.

Después, las circunstancias obligaron a realizar otras incorporaciones.

Así es, por desgracia fue necesario hacer cambios, para mi gusto demasiados. El mercado no daba muchas opciones, pero el fichaje de Gavrilovic fue bueno porque todo el mundo pidió su renovación casi por aclamación y Powell ha demostrado el acierto de su fichaje. La lesión de Ahonen fue un golpe bastante fuerte y Elijah Brown era el jugador que reunía más características que tanto Tito como yo pensábamos que el equipo necesitaba y, sobre todo, que el mercado nos daba.

Se esperaba que antes de cerrar el plazo de contratación el Breogán reforzara su juego interior, pero no fue así.

Lo primero que tengo que decir es que yo soy muy de los míos, entiendo que mi obligación es defender a los míos a muerte porque en la vida hay que intentar ser agradecidos. Tras el esfuerzo de cada uno de estos jugadores que tengo a mi disposición no puedo llegar y echarlo por tierra.

Pero el juego interior es lo más criticado del Breogán. Se habla de un claro desequilibrio.

Al principio fichamos a un jugador que iba a ser referencia para el equipo y a Nurger como jugador de proyección que seguimos pensando que tiene. Con Nurger estamos muy contentos pero Marcius no pasa las pruebas médicas y llega un momento en el que todos nos ponemos nerviosos y llega Olah, que tiene unas características que les gustará más a unos que a otros.

¿Y usted está satisfecho con el rendimiento del rumano?

Nos ha pasado mucha factura que desde el principio todo el mundo haya dudado de él. Esto al final se ha ido palpando en el ambiente. Espero que siga mostrando su trabajo. Ha hecho grandes partidos que no se ven en los números pero, por ejemplo, fue el mejor ante el Leyma y frente al Valladolid nos ayuda mucho defensivamente y en el rebote, que son aspectos que también se le han criticado al equipo. Focalizar el problema en una posición no es justo. Y en estos seis meses que llevo en Lugo he escuchado muchas cosas y eso que me abstraigo bastante.

¿Por ejemplo?

La gente habla porque no fichamos a Larsen. Bien, pues este jugador el año pasado en el Bilbao hace una media de 20 minutos, 9 puntos y 6 rebotes, que son los mismos números que tenía Alex Olah al final de la primera vuelta. También me hace gracia cuando me acusan de que yo no sé jugar con los grandes. Recuerdo a un tal Goran Huskic, que el año pasado acabó entre los diez más valorados en ACB y que hace dos años nadie confiaba en él.

La realidad sitúa a su equipo actualmente en la octava posición de la tabla con nueve derrotas.

Es evidente, es un dato. Nadie de los que estamos dentro del vestuario estamos orgullosos de la posición en que estamos. A veces los partidos se deciden por detalles y hemos perdido tres partidos teniendo el último tiro. No estamos felices con esta situación pero pensamos que es reversible. Yo nunca había tenido tanta mala suerte con las lesiones. Pero si llegamos bien físicamente, nadie va a querer al Breogán en los play off. ¿El objetivo ya está centrado estar en uno de los cinco primeros ? Todo está muy apretado y aún va a dar muchas vueltas. Pero estaremos ahí.

SISTEMAS Y PLANTILLA. "MÁS QUE AUSENCIA DE CARÁCTER PODEMOS PECAR A VECES DE INEXPERIENCIA"

Falta de equilibrio en ataque es una de las críticas utilizadas cuando se habla del juego del Breogán en la actual temporada en la LEB Oro.

¿Abusa su equipo del tiro de tres puntos?

Nuestros jugadores son tiradores de tres, pueden hacer otras cosas pero se sienten a gusto en esto. El baloncesto actual consiste en tirar de tres o meter en la pintura. Nosotros, por nuestra forma de jugar, no estamos encontrándonos cómodos a veces cerca de la pintura y tiramos de tres.

¿La falta carácter a los jugadores del Breogán?

Que alguien dude, por ejemplo, del carácter de Salva Arco me deja alucinado. No sabría explicar en qué sentido nos puede faltar carácter en nuestro equipo. Otra cosa es que podamos pecar de falta de experiencia en algunas situaciones.