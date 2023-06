David Peláez: "El presupuesto del Lugo nos hace ser ambiciosos en el mercado"

El nuevo director deportivo del CD Lugo, David Peláez, explicó en su presentación que "el presupuesto" que manejará el equipo gallego en su primera temporada tras el descenso a Primera Federación, unos 2,5 millones de euros para plantilla y cuerpo técnico, según la estimación del presidente del club, les permitirá afrontar el mercado con ambición.

"El presupuesto nos hace ser ambiciosos en el mercado. A partir de ahí, tenemos que trabajar mucho porque en el fútbol el dinero no lo es todo", advirtió en su comparecencia en el Ángel Carro, donde estuvo acompañado por el mandatario del Lugo, Tino Saqués.

David Peláez agradeció la "oportunidad" que le presentaron, con "un proyecto atractivo, bonito, en el que intentar crecer".

"Hay mucho trabajo por delante y tenemos que representar al Lugo de la mejor manera. Es un club que ha estado once temporadas en Segunda, en el fútbol profesional, y tenemos que ser un equipo competitivo en los campos a los que vayamos", señaló.

Una de sus primeras tareas será la contratación del entrenador que intentará llevar de vuelta al Lugo al fútbol profesional.

"Estamos avanzando en el tema del entrenador, codo con codo con el presidente. El entrenador va a ser consciente de los jugadores que van a venir y trabajaremos en consonancia", sostuvo Peláez, que espera cerrar pronto tanto el técnico como los primeros fichajes.

El entrenador saliente, Íñigo Vélez, fue incorporado por la Ponferradina, equipo que también sufrió el descenso a Primera Federación, y el presidente del Lugo, Tino Saqués, explicó la polémica que generó el anuncio de su contratación por parte del cuadro berciano.

"Agendamos una reunión (con Vélez y su representante) para el sábado y hora y media después se nos dijo que iba a firmar con la Ponferradina. Lío (con la Ponferradina), no hay, pero las cosas hay que comunicarlas con un criterio, no unilateralmente. No hay más lío que ese", manifestó.

De la persona que "va a liderar la dirección deportiva" del Lugo, el presidente dijo que es "joven pero con dilatada experiencia en el fútbol".

David Peláez. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Es de valientes salir de su tierra y venir a Lugo a demostrar que ya está capacitado para dar un paso adelante en su trayectoria", indicó.

El dueño del Lugo precisó que la estimación de gasto en jugadores y cuerpo técnico estará "en torno a 2,5 millones de euros" y consideró que esa cantidad les permitirá hacer "un equipo competitivo y con opciones de luchar por el ascenso".

"Este año es el que tenemos más dotación económica y es normal que sea en el que pongamos, no digo toda la carne (en el asador), porque hay que dejar una reserva, pero sí todo lo necesario para hacer un equipo competitivo. Vamos a disponer más para esta primera campaña en Primera RFEF que para una hipotética segunda (en la categoría)", observó.

Saqués confirmó que Wagner Molina continuará como secretario técnico dentro del organigrama del club gallego.