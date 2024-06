David Páez, nuevo director de cantera del Lugo: "La base del club tiene un nivel muy alto"

El nuevo responsable del fútbol base rojiblanco, David Paéz, calificó de "muy alto" el nivel futbolístico de la cantera del CD Lugo, la cual conoce por haber sido seleccionador gallego sub-16 durante cinco años. Páez espera que su trabajo dé sus frutos para que el club pueda tener jugadores para el primer equipo en un futuro.

Además, el sarriano incidió en la intención del club, adelantada por su presidente, Tino Saqués, en hacer una reforma de la base y que el número de entrenadores se reduzca y estén a tiempo completo.

"Estoy muy contento de pertenecer al CD Lugo. Soy de Sarria y llevo al Lugo en la sangre. Esta es una oportunidad que se me presentó y se me brinda desde el club y desde la presidencia, por lo que le doy las gracias a Tino Saqués. Trabajaremos todos de la mano para intentar hacer de la cantera del Lugo algo relevante a nivel gallego y español. El nivel de la provincia de Lugo tanto de jugadores como de entrenadores tiene un nivel muy alto y demostraremos que esta materia prima es óptima para competir al máximo nivel", declaró David Páez.

"No estuve nunca en la estructura del Lugo, pero sí que estuve en el cargo de seleccionador gallego durante cinco años y eso me hizo ver muchos partidos de la cantera del CD Lugo. En ese aspecto creo que hay materia prima suficiente para estar entre las mejores canteras de Galicia compitiendo con el Celta y el Deportivo. En ese cargo, prácticamente en todas las convocatorias y en todas las fases finales, por mérito de los jugadores, había futbolistas de la cantera del CD Lugo. Eso habla muy bien de lo que se venía haciendo hasta el día de hoy. Intentaremos seguir dándole continuidad a esto e intentar recuperar las categorías perdidas y formar jugadores para que lleguen lo antes posible al primer equipo, que es lo que queremos todos"., valoró

David Páez no se quiso poner metas a corto plazo y declaró que espera que pueda contribuir a que un buen número de canteranos formen parte del primer equipo en el futuro. "Durante toda esta trayectoria que espero tener en el Lugo espero que se puedan ver esos frutos de ir poco a poco, porque esto no es de un día para otro. La cantera está para contribuir al primer equipo y nosotros estamos para eso".

Reestructuración de la base del CD Lugo

Sobre la reestructuración de la base anunciada por el presidente de la entidad lucense, Tino Saqués, días atrás, Páez admitió que los entrenadores tendrán que ejercer su labor a jornada completa y no a tiempo parcial como se venía realizando hasta ahora.

"Vamos a intentar que todos los entrenadores estén a jornada completa, porque, al fin y al cabo el Lugo no está en el fútbol profesional. Pese a eso, es casi como si lo estuviera, porque es una entidad con mucho nombre a nivel gallego y español. Trataremos de profesionalizarlo al máximo y estoy de acuerdo con las palabras del presidente de que los entrenadores estén a jornada completa dedicándose al Lugo".

Roberto Sáez

Roberto Sáez, director deportivo del Lugo, hizo un repaso del curriculum de David Páez. "Es entrenador Uefa Pro, tiene realizado el curso de director deportivo y todos le conoceis en Galicia más que de sobra. Tiene experiencia de 17 años en el fútbol en categorías nacionales de Tercera División, cinco temporadas siendo el seleccionador gallego de fútbol y logrando el campeonato de España sub-16. Es una incorporación que realiza el Lugo con vistas a potenciar el trabajo de cantera para intentar ser la tercera potencia en Galicia, porque las canteras del Celta y el Deportivo, tanto por recursos materiales como económicos son las dos primeras", observó Sáez.

El reto del Lugo con la llegada del sarriano es mejorar su cantera. "El objetivo es darle un impulso a la cantera. Queremos darle la mayor importancia a la cantera para tratar de sacar el mayor número de jugadores para el primer equipo, sabiendo que es un trabajo de años, que no se consigue de un día para otro. Creemos que David es la persona adecuada para esto", indicó Roberto Sáez.

"Acercar el primer equipo a la cantera siempre es algo positivo, que los chicos no lo vean como algo lejano e imposible de afrontar. Es trabajo de todos el aconsejarles y saberles guiar, pero no hay nada más bonito para un club que un chico de la tierra debute con el primer equipo. Esto es un proceso a medio o largo plazo", añadió.

Trabajo y fichajes

El director deportivo rojiblanco habló sobre sus primeros días en el cargo y admitió que ya ha formalizado alguna oferta a varios jugadores para incorporarlos al Lugo, aunque todavía no ha recibido respuesta. "Son días de locura, porque llegas nuevo y conocer la casa, ver cómo se trabaja. La acogida por parte de todos ha sido excepcional y, a partir de ahí, haré un pequeño estudio de lo que tenemos dentro del club, de medios materiales y preparadores físicos, secretaría técnica etc, evaluar todo lo que tenemos y las carencias que podamos tener. Ahora hay muchas llamadas de teléfono, atender a todo el mundo, algo que no es sencillo. Es como en cualquier otro club en estas fechas".

"Hay propuestas lanzadas a diferentes jugadores con unas condiciones económicas que cumplan los parámetros que tiene el club y que puede pagar. Ya está hecha la propuesta y ahora hay que esperar que la respuesta sea afirmativa y podamos ir incorporando jugadores. No es sencillo, porque está todo el mundo en un tiempo de impass porque todo el mundo quiere decidir bien, aunque el Lugo es una buena opción para todos los jugadores y así lo ven. Esto lleva sus tiempos y no los marcamos nosotros. Trataremos de incorporar los mejores jugadores con los medios económicos de los que disponemos en estos momentos".