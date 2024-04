Daniel Dorado: "Nunca vivín un ano con tantas desgrazas para o Breogán coma este. É incrible!"

Daniel Dorado xa estivo este curso en Santiago, Palencia, Vitoria, Zaragoza, Bilbao, Bonn y Esmirna —en Turquía foi o único afeccionado celeste—. Este sábado será pois o seu oitavo desprazamento para animar o Río Breogán, aínda que espera que non sexa o último. "Se gañamos en Granada seguro que tamén vou a Murcia; se perdemos... negociaremos", di.

Tentaron desde a Peña Breogán organizar o desprazamento a Granada en bus. Por que o cancelaron?

A empresa esixíannos cubrir un mínimo de 56 prazas, pero só había 16 persoas interesadas, tal vez polo prezo ou polo longo viaxe.

Como se desprazará vostede nesta ocasión?

Reservamos avión. Saímos ás 5.30 horas do venres no voo Santiago- Málaga e chegamos o luns ás 7.00, xusto para traballar ás 9.00.

Caravana na que viaxan Alberto Toirán e a súa familia. EP

Como irán outros membros da peña?

Hai de todo. Alberto Toirán, por exemplo, viaxa en caravana xunto coa familia; outro socio vén desde Dublín só a ver este enfrontamento.

Desde a agrupación impulsouse que os siareiros celestes se situasen xuntos no Municipal de Granada, concretamente no fondo nivel 2, sector D2 impar. Canta xente calcula que se desprazará?

Cando o comunicamos había libres aí unhas 125 entradas, pero pronto só quedaban 60. Agora mesmo había 5 dispoñibles. Calculamos que nesa zona estén uns 80-100 breoganistas. Pero sempre hai moitos máis, porque seguro que hai afección dispersa por todo o pavillón, como acontece noutros lugares.

Que teñen preparado na cidade nazarí para recibir o equipo?

De 11.00 a 15.00 horas estaremos tomando un vermú e uns pinchos na Plaza de las Pasiegas. Dende as 15.30 iremos á Cervecería Ecu ou ao resto de locales da Avenida Emperador Carlos V e a partir das 16.15 aproximandamente recibiremos ao equipo no Palacio Municipal, xusto diante do Burger King.

Como ve vostede este choque?

É unha finalísima. O Breogán responde ben cando os encontros son tan importantes, pero todo depende de se entra a pelota ou non. Depende deles, de que estén centrados e metidos no partido.

Breoganistas en Granada no derradeiro partido do play off de ascenso de 2021. EP

E á afección, como a ve na presente tempada?

Este ano ás veces sae o típico silencio do Pazo, pero aínda así penso que está tirando do carro e o pavillón de feito está case sempre cheo. O día do Gran Canaria, por exemplo, o último cuarto foi tremendísimo, metía medo. Ademais, eu nunca vivín un ano con tantas desgrazas coma este. É incrible!