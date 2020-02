Dago Peña llegó al Leche Río Breogán para convertirse en una de las referencias del equipo lucense. El dominicano, que se incorporó tarde a la pretemporada por disputar con su selección el Mundial de China, no tuvo una fácil adaptación pero ahora asegura sentirse "mucho mejor" al igual que el equipo, del que dice que ya está "en el buen camino".

En la última jornada su equipo realizó frente al líder de la Liga su mejor partido. ¿Va a tener continuidad ese nivel de juego?

Está claro que es la línea que tenemos que seguir para estar arriba. El equipo tiene talento de sobra pero entre lesiones y otras implicaciones tuvimos problemas como conjunto, pero ahora tenemos la oportunidad de ser un equipo top. Estamos en el buen camino. Tras el partido de Alicante hemos hablado mucho entre nosotros y pienso que hemos cambiado. El partido de Cáceres (el viernes) será un buen momento para comprobarlo pero lo que sí sé es que ya tenemos claro lo que tenemos que hacer y que estamos muy centrados.

¿Su aportación al equipo, a veces un tanto irregular, sigue el mismo camino?

Las lesiones nos afectaron. Últimamente la de Ahonen nos perjudicó mucho porque los roles han tenido que cambiar y también tuvimos que dar un paso adelante el resto del equipo. Yo aquí no soy el Dago Peña de A Coruña que tenía que hacer de todo, aquí mis compañeros hacen muchas cosas, cada uno tiene su papel y yo tengo que aportar lo que necesite el equipo. Todos lo tenemos más claro que antes y por eso digo que vamos por el buen camino. Diego Epifanio está haciendo un buen trabajo, en las últimas semanas está mucho más positivo y nos está dando más confianza a todos.

¿El parón del pasado fin de semana pudo haberles influido de forma negativa?

Al contrario, creo que nos ha ayudado porque hemos aprovechado el tiempo, todos estamos a tope y con muchas ganas. Jugamos un partido contra el Estudiantes de la ACB que nos ayudó a coger aún más carácter. Ellos, con jugadores de Euroliga como Pressey o Edwin Jackson, nos presionaron todo el tiempo y no fue un simple partido amistoso. Los entrenamientos fueron muy duros, nos hemos entrenado con mucha intensidad.

En los últimos días se ha incorporado al Breogán el escolta Elijah Brown, al que usted conoce por haberse enfrentado con él en la Liga lituana.

Sí, es cierto, jugamos en contra. Brown es un jugador con talento que tiene muchos puntos en sus manos. Es ágil y zurdo, tiene muy buenos uno contra uno y nos va a ayudar mucho. Además, vino con una gran predisposición y con ganas de jugar. Nos va a ayudar seguro, pero también tendrá que adaptarse.

Pasado mañana juegan en Cáceres ante el primer equipo que les superó esta temporada en el Pazo. ¿Hay ganas de revancha?

Es obvio, no hay ni que decirlo. Todos los partidos son importantes y lo sabemos pero está claro que después de lo sucedido en la primera vuelta todos vamos a ir a tope y con muchas ganas. No nos podemos descuidar en ningún partido, el talento lo tenemos para ganar a cualquier equipo de esta Liga. Y en este partido vamos a por el Cáceres.

El Cáceres venció en cuatro de sus últimos cinco encuentros, lo que evidencia que se encuentra en un buen momento de juego. ¿Qué es lo que más le preocupa del conjunto extremeño?

La verdad es que no hay nada en especial que me cause preocupación. Lo que sí te digo es que nosotros lo tenemos muy claro. Después del partido ante el Valladolid ya solo hemos pensado en el Cáceres y sabemos lo que tenemos que hacer. Ellos juegan bien, lo hacen a un ritmo muy alto y están en un buen momento de juego, pero nosotros vamos a dar el máximo y, como decía antes, a demostrar que estamos bien.