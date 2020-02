Curro Torres pide que le "expliquen" por qué se anuló segundo gol rojiblanco

Curro Torres, entrenador del CD Lugo, ha criticado la decisión del Videoarbitraje de anular el segundo gol del equipo gallego, que le habría permitido afrontar con más tranquilidad los últimos minutos del choque con el Oviedo (1-0).

"Que me expliquen exactamente la decisión. Hay gente que ve la jugada tranquilamente y yo sigo sin ver dónde está el problema para anular el gol. No es quejarme, es que no lo logro entender. Es un sufrimiento más", indicó en su comparecencia.

El exjugador del Valencia se mostró "partidario del VAR", pero aseguró que "está generando demasiadas dudas y no está ayudando".

Torres se congratuló de la victoria, la segunda consecutiva del equipo rojiblanco, que le permite seguir enganchado a la batalla por la permanencia, adelantar al Oviedo en la tabla y superarle, además, en la diferencia de goles particular.

"Por fortuna hemos ganado. Como todos, son tres puntos importantes, pero en este partido se juntaba un poquito más, porque es un rival que está con nosotros y ahora tenemos el golaveraje a favor", dijo.

El preparador del Lugo afirmó que "la obligación era conseguir los tres puntos" y abogó por "saborearlos", pero "pensar ya en el siguiente partido", el domingo de la próxima semana ante el Deportivo en el Estadio Abanca-Riazor.

"Lo vamos a preparar como hacemos cada semana. Es un buen estadio, un buen equipo, en una dinámica muy buena y habrá un ambiente precioso. Vamos a competir para sacar los tres puntos. Salimos a ganar a todos los terrenos de juego", declaró.

Curro Torres reconoció que a pesar de la victoria el Lugo sigue en "la misma situación peligrosa" en la que se encontraba, por lo que pidió a la afición que les siga ayudando como ante el Oviedo.