Curro Torres: "Me parece una falta de respeto jugar a esta hora"

Curro Torres, entrenador del CD Lugo, ha criticado que se haya jugado en el Anxo Carro el encuentro con el Málaga (0-0) con más de 30 grados de temperatura y ha recordado que el partido estaba previsto inicialmente para las 21.45 horas y se adelantó a las 19.30 para mover el que ha enfrentado en el Francisco de la Hera al Zaragoza y el Extremadura.

"No es una excusa para mí, es para los dos equipos. Estamos en la mejor liga del mundo pero me parece una falta de respeto haber tenido que jugar a esta hora, con este calor y habiéndolo puesto inicialmente en otro horario. Estoy convencido de que el partido de Extremadura se cambie porque allí hace calor, pero no por ello tenemos que salir perjudicados nosotros", dijo.

En rueda de prensa, el técnico se quejó de que LaLiga cambió el horario del encuentro del Lugo "para peor" y, además, en "un día de muchísimo calor".

"No hemos hecho un buen partido, no hemos estado todo lo bien que quisiéramos, sobre todo en la segunda parte, en que nos hemos partido hasta que con el cambio de sistema hemos estado más cómodos", declaró.

Torres consideró que "la mejor noticia es haber sacado ese punto" ante el Málaga y pronosticó que puede ser clave en la clasificación final.

"Aunque sea una decepción, al final se verá si tiene importancia o no. Creo que el punto es mucho más valioso de lo que se pueda pensar", advirtió.