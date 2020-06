Curro Torres: "La jugada del 0-1 tiene que ser invalidada"

Curro Torres, entrenador del CD Lugo, ha criticado este martes que ni el árbitro ni el VAR anularan el primer gol del Zaragoza (1-3) en el Anxo Carro, por una mano de Eguaras en el inicio del ataque.

"La vi en el descanso, porque en el directo es muy rápida y no me di cuenta, pero Eguaras incluso estaba diciendo que le dio en la mano. Saco mi conclusión, entiendo que no quiere darle con la mano, pero participa en la acción del gol, están las normas y cada uno que saque su conclusión. Para mí está muy claro que la jugada tiene que ser invalidada", declaró.

El técnico del conjunto gallego consideró que, "hasta el segundo gol", su equipo hizo un partido "bastante completo", pero sin acierto.

"No hemos estado acertados en la finalización y ellos tienen mucha pegada y por eso nos ha costado caro", señaló.