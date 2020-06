Curro Torres: "Este es un pequeño paso atrás"

El entrenador del Lugo, Curro Torres, destacó que la expulsión de Campabadal fue clave, ya que hasta ese momento "el equipo estaba haciendo el partido que habíamos hablado".

"No se trata de corregir, se trata de mejorar y ofrecer mejores condiciones. Hasta la expulsión el equipo estaba haciendo el partido que habíamos hablado. Ellos no nos estaban haciendo daño. Quizá nos faltaba enlazar algo más, pero estábamos bien. No pudimos mejorar en la segunda mitad", destacó Torres.

"Trabajo independientemente de lo que tenga enfrente. Este es un pequeño paso atrás, hay que tratar de corregir e insistir en lo que hacemos bien. Pese a la derrota hay cosas positivas. También hay que tener en cuenta el rival que había enfrente y con un jugador menos tantos minutos es complicado. El martes llega el Málaga y son tres puntos importantes, no vamos a bajar los brazos en ningún momento. El que se baje del barco no puede estar conmigo", valoró el técnico.

Sobre el duelo ante el Málaga del próximo martes (19.30 horas) en el Ángel Carro, Curro Torres lo calificó de "diferente". "El partido de Malaga es diferente. Intentaremos hacer las cosas bien, con mucha fuerza y ánimo como equipo local. Hay que levantarse y pensar ya en el siguiente duelo de la Liga", reflexionó.

"Es un momento complicado. Hicimos un esfuerzo enorme y tuvimos un error que nos deja sin la posibilidad de llevarnos algo positivo. Mañana (por hoy) estaremos con la moral cargada. Cada partido es una guerra y no tenemos tiempo de lamentaciones", opinó Torres.