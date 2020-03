Curro Torres: "No entendemos cómo nos hacen jugar domingo y viernes"

El CD Lugo recuperará al delantero Manu Barreiro y al defensa Marcelo Djaló para la cita de este viernes con el Cádiz, correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga SmartBank.

Djaló tuvo que pedir el cambio por problemas musculares en el partido de la semana pasada ante el Deportivo en el Estadio Abanca-Riazor (0-0), una cita que se perdió Manu Barreiro por una distensión en el ligamento colateral medial.

En el encuentro con los coruñeses reapareció el máximo goleador del equipo, Cristian Herrera, que ha dejado atrás unas molestias en un tobillo.

Los únicos jugadores que aparecen en el parte médico del Lugo son los lesionados de larga duración Borja Domínguez y Antonio Campillo, que sufrieron una intervención de rodilla, y el delantero Carlos Castro, que ha comenzado su reincorporación progresiva al grupo tras haber mejorado de una torsión en la rodilla derecha que se produjo a principios de diciembre.

Curro Torres: "No entendemos tener un partido el domingo y otro el viernes"

El entrenador del CD Lugo, Curro Torres, ha criticado que su equipo tenga que jugar este viernes ante el líder de LaLiga, el Cádiz, después de haberlo hecho el domingo pasado ante el Deportivo en el estadio de Riazor y ha advertido del potencial del conjunto andaluz.

"Los entrenadores no entendemos que nos pongan un partido el domingo y otro el viernes", aseguró el técnico rojiblanco en una conferencia de prensa y aseguró que el Cádiz, al que recibe en su campo, "tiene muy buenos futbolistas y mucha velocidad".

El Lugo afronta el partido inmerso en una serie positiva de cuatro encuentros sin perder y tres sin encajar goles. "Estamos contentos con el trabajo, con cómo están saliendo las cosas y cómo se siente el equipo en el terreno de juego, aunque siempre hay cosas que mejorar", observó.

Para la cita con el Cádiz, ha recuperado al delantero Manu Barreiro, "una muy buena noticia" para el equipo, aunque sea "una complicación más" para él a la hora de elegir los titulares, comentó.

Además, el preparador rojiblanco lamentó que el centrocampista ofensivo Aarón Ñíguez no haya podido ser inscrito por el Lugo por el tope salarial tras más de un mes de trabajo a sus órdenes y le deseó suerte en el Málaga, aunque no en el partido con los gallegos.

"Hemos querido contar con Aarón y hay que desearle la mayor de las suertes. Espero que el día que nos enfrentemos no nos pague con la moneda que no queremos. Debutó conmigo con 16 años (cuando ambos jugaban en el Valencia), le aprecio muchísimo y había evolucionado como esperábamos y es una pena que no podamos contar con él", aseguró. No obstante, precisó que "en la plantilla" tiene "muchísimos jugadores capaces" de darle "rendimiento".

Carrillo elogia la "forma de jugar del Cádiz"

El delantero del CD Lugo José Ángel Carrillo ha elogiado la "forma de jugar" del Cádiz, al que perteneció, y que consideró "muy básica", pero también "muy eficaz".



Carrillo explicó en una rueda de prensa que el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, "no va a cambiar una idea de juego por que venga a jugar con el Lugo". "Tiene una forma de jugar muy básica, pero muy eficaz", destacó el atacante rojiblanco, quien reconoció que es "un partido especial" para él "por los buenos momentos" que pasó en el equipo gaditano.



"Pero ahora estoy en Lugo, quiero ganar con mi equipo, seguir la buena dinámica que llevamos y es un partido que tenemos que afrontar con toda la seriedad del mundo. Viene el líder, con toda la dificultad que conlleva y somos conscientes de eso y tenemos que dejarlo todo en casa", añadió. Carrillo advirtió de que "el Lugo no va a regalar ni siquiera un punto" por más que enfrente esté el Cádiz.