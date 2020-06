Curro Torres cree que ningún equipo sabe "cómo volverá" tras el coronavirus

El entrenador del CD Lugo, Curro Torres, ha advertido de que la vuelta a la competición es incierta para todos los equipos, incluido el suyo y su primer rival tras el confinamiento por la Covid-19, el Rácing de Santander, al que se medirá el sábado día 13 (17.00).

El técnico ultima la preparación del Lugo para retomar la competición con el objetivo de lograr la permanencia y, enfrente, tendrá a uno de sus rivales directos, el colista.

"El cómo volverá el Rácing no lo sabemos de ninguno. Me espero un equipo como lo esperaba antes del confinamiento, un equipo muy, muy difícil, que no ha tenido suerte en la temporada porque ha perdido puntos en momentos puntuales y eso le ha llevado a la situación en que está, pero es mucho más difícil de lo que la gente puede pensar", declaró.

En una rueda de prensa telemática, con preguntas de los periodistas que le ha trasladado la jefa de prensa, Torres indicó que el Lugo no está "para subestimar a nadie".

"Aun nos queda una semana de trabajo y tenemos que mejorar, pero estoy contento con cómo han ido evolucionando y no tengo ningún tipo de dudas de que vamos a llegar en buenas condiciones físicas al partido con el Rácing", apuntó.

El preparador rojiblanco señaló que esa es la cita "más importante" para el Lugo en este momento, la más inmediata de las "once finales" que le esperan.

"Poder hacer cinco cambios es una ventaja para manejar las situaciones de los partidos"

Sobre la posibilidad de hacer cinco cambios en los encuentros, afirmó que es una herramienta más pero dejó claro que no tiene por qué ser usada.

"Depende de los partidos, de que sea necesario o no. Nosotros vamos a intentar llegar en buena forma, con el mayor ritmo posible. En todo caso, es una ventaja para manejar las situaciones de los partidos", analizó.

Uno de los jugadores con los que no ha podido contar por ahora es el lateral Serge Leuko, que sigue en su país, Camerún, al no haber conseguido plaza en el vuelo que le iba a traer de vuelta a España, vía París.

"Cuando venga trataremos de incluirlo y que nos pueda ayudar", comentó Torres, pendiente del regreso del defensa, que se desplazó a Camerún en marzo por una enfermedad grave de su madre, que ha mejorado.