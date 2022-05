Cumplir el reto ante el Tenerife

Resolver con la calculadora lo que parece hecho en la práctica desde hace ya tiempo. Cumplir con la matemática el primer objetivo para disfrutar de los últimos cuatro partidos sin dar opción al imposible. El Lugo quiere hoy (18.15 horas) zanjar una permanencia que es una realidad virtual desde hace tiempo en la Segunda División. Lo puede lograr con un triunfo o incluso con un empate ante un Tenerife que llega inmerso en la pelea por los puestos de play off de ascenso.

El conjunto que dirige Rubén Albés habrá cumplido el reto de la salvación si derrota al conjunto chicharrero y no gana este domingo (14.00 horas) el Amorebieta al Fuenlabrada en Lezama y mañana (21.00 horas) la Real Sociedad B en el José Zorrilla al Real Valladolid. Incluso le valdrá el empate ante los canarios si sus dos rivales directos caen en esos dos duelos. Pero la primera parte de la ecuación, la que depende del conjunto rojiblanco no será tarea sencilla. El Tenerife es el equipo que más puntos ha logrado lejos de su estadio de toda la categoría. Los pupilos de Luis Miguel Ramis sumaron 31 puntos gracias a 9 triunfos y 4 empates fuera del Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, el cuadro chicharrero deberá pelear ante un Lugo fuerte ante su propio público. En casa el Lugo no pierde desde el 6 de noviembre, ante la Ponferradina (1-2), y enlaza diez partidos consecutivos sin caer.

Para ampliar la buena racha en casa, Rubén Albés tendrá que cambiar su once tipo de las últimas jornadas, ya que no podrá contar con el mediocentro Pablo Clavería, clave en el centro del campo lucense. Además, cuenta con las dudas de Lebedenko y Pol García, que podrían unirse a los lesionados Juan Antonio Ros, Álex Pérez, David Mayoral y Joselu.

Por ello, Albés apostará como fijos por Whalley bajo palos, con Ricard Sánchez, Alberto Rodríguez, Xavi Torres y Alende en defensa y la duda de Lebedenko o Canella en el carril izquierdo.

En la medular estará seguro Josep Señé, mientras que Juanpe y Seoane se disputarán el lugar de Clavería al lado del catalán. Por delante, Chris Ramos, Cuéllar, Iriome y Sebas Moyano optarán a los costados, mientras que Manu Barreiro o José Ángel Carrillo serán los encargados de ejercer como delanteros centro.