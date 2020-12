Los entrenamientos de clubes federados en el Pazo dos Deportes de Lugo son una disputa desde hace días desde que un representante del Club Squash Monstruíños, equipo que tiene autorizado un solo deportista por pista por las restricciones de la Diputación —titular de la instalación—, elevara una queja por lo que entiende que es "una situación surrealista, porque la Xunta nos permite más deportistas por pista por los protocolos federativos anticovid que rigen nuestro día a día".

El tema saltó a la palestra y tanto la Xunta, a través del jefe de servicio provincial de Deportes en Lugo, Manuel Otero Cadramón, como la propia Diputación, a través del Área de Deportes, han querido dejar claras sus posturas.

Cadramón señala que, durante cuatro meses, la propia Xunta trabajó, en colaboración directa con las federaciones, para elaborar "58 protocolos para cada unha das federacións, o que quere dicir que demos cobertura a 280 especialidades deportivas, nos que figuran cada unha das posibles situacións de contaxio covid que se poden xerar tanto antes, durante, e despois da práctica deportiva". Por estos protocolos, indica Cadramón, "o deporte federado pódese practicar sen restriccións, salvo o cumprimento dos protocolos federativos como publicou o DOG no seu momento".

El responsable de Deportes en Lugo de la Xunta matiza, eso sí, que el Pazo es titularidad de la Diputación, "que pode facer restriccións máis severas sempre que estas figuren no protocolo do propio Pazo dos Deportes".

"Os clubs deben falar coa Xunta, e Sanidade debe conceder os permisos", asegura la Diputación

Esta parece ser la clave de la disputa, porque desde el Área de Deportes de la Diputación reconocen que el protocolo puede ser "máis restrictivo con respecto a outras administracións, pero en ningún caso é arbitrario, porque afecta a todos por igual". La entidad provincial se refiere a los casos de los equipos de categorías inferiores de Ensino, Estudiantes y Sagrado Corazón, que entrenan con restricciones de cinco jugadores —y un entrenador— por pista, y el caso del Club Monstruíños, que hasta ahora solo podía hacerlo con un solo jugador por pista.

Sin embargo, desde el Área de Deportes insisten en que, a diferencia de los aforos de los partidos del Breogán y el Ensino, ampliados a 250 aficionados después de una autorización sanitaria de la Xunta, no han recibido ningún informe oficial del organismo autonómico que les posibilite modificar las autorizaciones para permitir más deportistas en los entrenamientos. "Os clubs deben falar coa Xunta, e Sanidade debe conceder os permisos, tal e como ocorreu no caso do Pazo cos partidos dos equipos profesionais da cidade", explican.

En cualquier caso, la situación del Club Monstruíños podría aliviarse a corto plazo por la reciente publicación del DOG del pasado 3 de diciembre, en el que se relajan las restricciones, también en el ámbito deportivo, dentro de la provincia lucense. "As novas autorizacións axustaranse á nova norma", concluyen.

Ana Ónega: "Lo sufrimos, pero en tu casa mandas tú"

Además del Club Squash Monstruíños, el más perjudicado por las restricciones, el Ensino, el Estudiantes y el Sagrado Corazón también han visto limitadas sus sesiones de entrenamiento.



"Lo sufrimos, sí"

La directora de cantera del Ensino, Ana Ónega asegura que sufren estas restricciones —cinco jugadores y un entrenador al mismo tiempo— pero "en tu casa puedes hacer lo que quieras", en referencia a las limitaciones añadidas por la Diputación, dueña del Pazo.



Siguen los protocolos

Ónega señala que el Ensino ha seguido todos los protocolos que se les indica en las autorizaciones del ente provincial y apunta que es una "incomodidad que han sufrido todos los clubes por igual".



Lázare: "Es un trastorno"

El presidente del Estudiantes, Suso Lázare, calificó la situación de "trastorno, porque en el resto de Galicia no ocurre". Eso sí, apunta que "las normas están sujetas a interpretación y seguro que la situación se resuelve pronto".