Cuestión de autoestima: una final para el Breogán

Si para el Cafés Candelas Breogán el encuentro del próximo domingo (12.30 horas) en el Pazo dos Deportes ante el Montakit Fuenlabrada es prácticamente una final, para el conjunto madrileño es una oportunidad de dar un paso casi definitivo en su lucha por la permanencia. Si el equipo de Lugo logra su propósito igualaría con los fuenlabreños pero los superaría por el average, además tras ganar los dos encuentros.

Sin embargo, un triunfo de los jugadores de Jota Cuspinera les separaría de los de Tito Díaz en dos triunfos que, en la práctica, podrían ser tres si se cuenta el average si su victoria se produjera por más de tres puntos, teniendo en cuenta que en la primera vuelta el Breogán ganó por esa renta (95-98).

A priori, los dos equipos llegan con dinámicas distintas. El Cafés Candelas Breogán ha ganado un solo partido de los últimos ocho pero, además, llega a este trascendental encuentro después de recibir una severa derrota en la cancha del colista, el Delteco (100-65). Con todo, en la entidad breoganista se confía en que el cambio de técnico sirva para revitalizar la confianza de sus jugadores.

El Fuenlabrada, por su parte, alcanza la vigésima cuarta jornada de la competición fortalecido en su estima después de protagonizar en las dos últimas jornadas dos buenos encuentros, en Andorra donde cedió por un punto (89-88) y en su cancha, el pasado fin de semana, donde logró un triunfo de mérito al imponerse al Valencia (94-89)

Parece que con Jota Cuspidera, que está al frente del equipo desde el encuentro de Andorra, el Motakit Fuenlabrada ha alcanzado la estabilidad que tanto le ha costado alcanzar esta temporada. Por su banquillo han pasado en la presente temporada tres entrenadores. Agustí Julbe empezó la temporada pero fue despedido después de la cuarta jornada, tras un bagaje de una victoria y tres derrotas, la última en su casa ante el Baskonia (60-110). El sustituto fue el argentino Néstor García, que ya había dirigido a los madrileños la temporada pasada, pero que el día antes de la visita al Barça Lassa presentó su dimisión para ser sustituido, como está dicho, por Jota Cuspinera.

La plantilla de jugadores tampoco estuvo exenta de movimientos. Ante el Breogán, en la primera vuelta, se produjo el debut simultáneo de tres jugadores: Viacheslav Kravtsov, Josh Akognon y Maurice Kemp. Los dos últimos no estarán el domingo en el Pazo. Akognon fue sustituido por su compatriota E.J. Rowland -veterano base con más de cien encuentros entre Euroliga y Eurocup- y Kemp se fue a causa de una lesión. El ex NBA Lucas Nogueira, Vene Slim-Sander y Talib Zanna también jugaron este año en el Fuenlabrada. No fue fácil, ni barato, para el Fuenlabrada mantenerse en la lucha por la permanencia.