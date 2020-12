La llegada del técnico Lluis Riera parece que ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria del Tizona Universidad de Burgos. Hasta la llegada del entrenador catalán, el Tizona solo había conseguido una victoria en cinco partidos en el Grupo A de la LEB Oro, con un claro déficit competitivo. Riera debutó, el pasado 12 de diciembre, con derrota en Oviedo pero, después, el Tizona se ha reivindicado de la mejor forma posible: con victorias ante Valladolid y Básquet Coruña.

"No quiero decir lo que ha cambiado. Yo no estaba antes. Lo que hago es transmitir mi idea de equipo y de juego y creo que esto aportó confianza a lo jugadores, sobre todo confianza en defensa y esto nos está permitiendo ser más sólidos. En Oviedo estuvimos bastante bien pero acabamos desfondados, pero después, ante Valladolid y Coruña, ya estuvimos mucho más consistentes", dijo el nuevo entrenador del Tizona.

De todas formas y aunque el técnico destaca como razón del cambio del equipo al trabajo defensivo, no se puede perder de vista el gran acierto en los lanzamientos que sus jugadores mostraron tanto frente al Valladolid (14 triples de 28 intentos) como ante Coruña (13 de 26).

"La idea es la confianza y con ella el mensaje de que el jugador que está solo tiene que tirar, no hay que tener miedo. Buscamos tiros de alto porcentaje, que el equipo trabaje para conseguirlos", comentó Riera, que destacó en este sentido el trabajo de los bases Ricardo Úriz y Ayozé Alonso. "La dirección de los bases en un equipo como el nuestro es clave. Es básico para nosotros que sepan dominar los momentos de adversidad para superarlos y, por supuesto, su dirección de juego", dijo el entrenador del equipo burgalés.

Riera destaca que el Breogán "hace la mejor defensa de la LEB" y tiene jugadores "con mucha experiencia"

EL BREOGÁN, EL DOMINGO. Después de derrotar al segundo y tercer clasificado, el Tizona recibirá el domingo (19.00 horas) al líder, el Leche Río Breogán, del que el entrenador dice que "solo por resultados está demostrando ser el más sólido". "Hacen la mejor defensa de la LEB, tienen jugadores con mucha experiencia y no solo en esta competición sino también en la ACB y hacen un juego colectivo de muy alto nivel. Es importante cómo se pasan el balón, por ejemplo la labor de Larsen tanto en el poste bajo como de cara que distribuye muy bien. Tienen un control del juego muy alto y esto es lo más complicado para nosotros. Pero, sobre todo, trabajan muy bien en defensa y con jugadores muy aguerridos, como los hermanos Quintela", comentó Riera.

El técnico del Tizona Burgos considera que ante el conjunto lucense las opciones de su equipo pasan necesariamente por el hecho de que el Breogán "no pueda dominar el ritmo del partido, lo harán en algún momento pero no podemos permitir que lo hagan durante los cuarenta minutos porque si no estamos muertos. Sabemos que hacen una defensa dura y esto nos obliga a trabajar para ser lo más sólidos posibles en este aspecto. Si defendemos bien, nuestro ataque será más fluido y de esta manera lograremos tener un mejor porcentaje en los lanzamientos".

En su primera incursión profesional en la LEB Oro, Lluis Riera comenta que la competición "es muy interesante para los entrenadores". "Tenemos mucho tiempo para entrenar, mejorar a los equipos y preparar los partidos. Es una competición en la que hay buenos jugadores y entrenadores, una Liga de alta calidad. Este año, con los pabellones vacíos, está quedando algo desvirtuada. Creo que es muy importante, por encima de la televisión, que la gente quiera ir a los pabellones, que se identifiquen con sus equipos porque así se sigue creando afición", finalizó el técnico del cuadro burgalés.

Riera debuta como entrenador jefe en el Tizona

Lluis Riera ejerce por primera vez como entrenador jefe. Antes de llegar al Tizona, el técnico catalán estuvo durante siete temporadas como ayudante en el primer equipo del Joventut, para un total de 16 en el club de Badalona si se suman sus años en la cantera. Además, en el curso 2018-2019 estuvo como entrenador ayudante en el Baskonia y la temporada pasada lo hizo en el Zenit de San Petersburgo.



Un gran cambio

"Está claro que el gran cambio para mí es pasar a ser primer entrenador" dice el catalán, que comenta que su llegada al Tizona se produjo porque, dice, "tras mi salida del Zenit estaba a la expectativa y entonces me llamaron del Tizona. Por lo tanto, es el club el que apuesta por mí y no al revés".



A Riera la situación por la que atravesaba el equipo cuando llegó, último con una victoria en cinco encuentros, no le echó para atrás. "No, al contrario, me atrajo la situación del equipo pero también el club porque es serio y muy profesional", dijo.



