Cuenta atrás para otro hito del Vilalbés

El Rácing Vilalbés se encuentra a solo unas horas de seguir marcando hitos en la segunda fase de ascenso a Segunda División B de la historia del club. Para ello, tendrá que superar este domingo el partido de vuelta de la primera eliminatoria contra el Atlético Pulpileño, que se disputará en el campo municipal de San Miguel de Pulpí (Almería) a partir de las 18.00 horas.

El empate sin goles que ambos conjuntos firmaron en la ida en A Magdalena deja todo por decidir en este segundo encuentro, el cual el conjunto rojiverde afrontará tras un viaje de 14 horas en autobús que inició ayer por la noche. Ya en tierras almerienses, le toca aclimatarse a un ambiente desconocido pero al que tratará de hacer frente como mejor sabe: compitiendo como hizo durante toda la temporada. "Non imos facer mil kilómetros para nada", advirtió Diego López, uno de los capitanes del Vilalbés.

"Seguramente nos espera un partido moi duro, porque eles aquí saíron fortes e sen vergonza. Pase o que pase, estaremos contentos pola temporada realizada, pero eu e todos os meus compañeiros saímos sempre ao campo con ganas de gañar, sexa un amistoso, a segunda xornada ou un play off", aseguró López, que vio en el Pulpileño un rival "moi parecido" al Vilalbés, "forte e intenso".

En cuanto al partido de ida, considera que el conjunto almeriense "veu facer o seu traballo, con xogadores moi guerrilleiros, que buscaban moito o contacto, e parecía que o 0-0 lles valía". "Trataron de que non marcáramos gol para ter o 0-0 e rematar a faena no seu campo", añadió.

López -que en la fase de ascenso del Vilalbés del 2011 se encontraba recién subido de juveniles en el CD Lugo, que jugó el play off a Segunda- reconoció también que el equipo tiene "un pouco de temor" al arbitraje que se pueda dar allí, por la experiencia vivida hace siete años en Alhaurín de la Torre. "Esperemos que sexa un árbitro ao que non lle temble o pulso á hora de tomar decisións e que sexa o máis neutral posible", dijo.

AÑO ILUSIONANTE. El defensa rojiverde también hizo balance del que considera un año "redondo", sobre todo después del "ano en branco" que pasó en la campaña pasada al lesionarse en la quinta jornada. "Sempre te replanteas moitas cousas: se volverei xogar, se estarei ao mesmo nivel, se vou poder disfrutar de novo do fútbol...", explica, al tiempo que afirma que consiguió hacer todo de nuevo.

"Isto é un premio á estupenda temporada que nos saleu. Todo neno pequeno soña no futuro con ter un día como o que tivemos nós facendo historia na Magdalena ao quedar terceiros. É un soño feito realidade e máis conseguilo no equipo que te veu medrar, o dos teus amigos e veciños, o do teu pobo", sentenció.