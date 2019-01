Cuatro días mágicos

La positiva racha del Cafés Candelas Breogán no está pasando desapercibida. Cuatro triunfos consecutivos en un equipo que muchos apuntaban como principal favorito al descenso es una racha destacable, aunque lo más significativo habría que buscarlo en la más que notable mejoría de su juego. Incluso este martes la web de la ACB destacaba el momento del conjunto breoganista, "el mejor equipo en Liga Endesa del último mes".

Y es que los triunfos, el calendario del Breogán tampoco fue especialmente favorable, tienen una base sólida, unos argumentos sólidos, porque surgen del buen trabajo de equipo, de una creciente aportación de todos los jugadores y, por supuesto, porque se ha mejorado en los aspectos del juego más determinantes.

Así, el ataque del equipo lucense ha mejorado su media de anotación en los cuatro últimos partidos nada menos que 14 puntos. Uno de los factores que han permitido esta mejoría está indudablemente en un mayor acierto en los lanzamientos a canasta. Especialmente en los lanzamientos de tres puntos, que se han convertido en una de las mejores bazas de los de Lezkano. De ser, de largo, el peor equipo de la competición en los tiros de tres puntos (31,7% en las once primeras jornadas) se ha dado un salto cualitativo más que significativo hasta alcanzar en las cuatro últimas jornadas un 41,6%, un porcentaje superior al que ahora dispone el mejor equipo de la ACB en este tipo de lanzamientos, el Barça (40,9). El Breogán ha mejorado su acierto lanzando más -de los 24 lanzamientos por partido de las once primeras jornadas se pasó a los 27 de las últimas- y consiguiendo más de once triples por partido.

La mejoría ofensiva también tiene que ver con una mayor anotación en transición -el equipo lucense dobló prácticamente el número de recuperaciones y reparte casi cuatro asistencias más por encuentro- y en el hecho de que en las cuatro últimas jornadas, el Breogán lanzó ocho tiros libres más por partido que en las primeras once jornadas, pero además mejorando notablemente el acierto, del 67,8% al 77,1%.

Aunque la mejoría en rebotes no es tan importante, no deja de ser interesante que en ataque los de Lezkano mantengan una línea ascendente a pesar de que con mejor porcentaje las opciones de rebote bajo aro rival son menores.

Un dato demoledor estadísticamente hablando corresponde a la valoración. En los cuatro últimos encuentros el Breogán tiene un promedio de 97,7 créditos, casi 30 más de lo que venía siendo su media.

Individualmente la mejoría ha sido global, pero hay que hacer una especial mención a Brown que paso de 6,3 puntos de media a 13,2 y de un 26% en triples (9/35) en once jornadas a las 8 de 11 (72,7%) en los últimos partidos.