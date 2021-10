El año en el que el Breogán fue mejor que el Real Madrid

Desde aquel 101-57, resultado que se produjo en el primer enfrentamiento oficial entre el Real Madrid y el Breogán, disputado el 18 de octubre de 1970, hasta el 94-89 del último enfrentamiento, también en la capital de España, jugado el 27 de abril de 2019, fueron 46 las ocasiones en las que se enfrentaron ambos equipos. Aunque la diferencia de potencial entre ambas entidades es evidente, al menos a nivel de resultados las abismales diferencias que se manejaron en los primeros enfrentamientos se han reducido de forma notable. Incluso con victorias breoganistas, un total de seis, y con el sorprendente hecho de que en una ocasión, en la temporada 2002-2003, el equipo de Lugo acabó la temporada superando en la clasificación al coloso blanco. Todo un hito.

Tuvieron que enfrentarse previamente en 21 ocasiones para que el 13 de enero de 1991 llegara la primera victoria breoganista, en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo (81-67). Atrás habían quedado las auténticas palizas recibidas por el conjunto lucense en la década de los 70, como aquel recordado 140-48 del 8 de febrero de 1976 que endosaron los jugadores de Pedro Ferrándiz en lo que fue la mayor derrota histórica del equipo lucense y el partido en el que se consiguió la máxima anotación individual en la historia de la máxima categoría del baloncesto español, los 65 puntos logrados por el estadounidense Walter Szczerbiak.

PRESUPUESTOS Y PÉRDIDAS. Sin embargo, los enfrentamientos del Real Madrid y Río Breogán ya no suelen ser tan plácidos para los de la capital de España. De hecho, de los últimos seis encuentros que disputaron en Lugo en la mitad de ellos la victoria fue para los breoganistas. Un mérito indudable para un club modesto como el Breogán que, hay que decirlo, al igual que el resto de los equipos que componen la ACB tiene que competir en desigualdad de condiciones ante Madrid y Barcelona que se nutren de los ingresos del fútbol, y por cierto sin que ninguna de esas entidades sean sociedades anónimas. Esto se traduce en un dato demoledor, en los cinco últimos ejercicios cerrados, según fuentes de El Español, las pérdidas de la sección de baloncesto del Real Madrid van desde los 19.477.000 euros de la temporada 2016-17 hasta los 27.912.000 euros de la 2019-20. Es decir, sólo las pérdidas de esa última campaña del club blanco son once veces más que el presupuesto total del Breogán.

De los seis últimos duelos entre ambos en Lugo, los lucenses ganaron la mitad

Aun así, el Río Breogán, además de competir todos los partidos jugados en este siglo y de llegar a derrotar en seis ocasiones a los blancos, consiguió la proeza de finalizar la temporada 2002-03 por delante en la clasificación. En aquel año, el equipo que dirigía Andreu Casadevall finalizó en la novena plaza –ganó ocho de los últimos diez encuentros, lo que le permitió llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo, en la que tenía que haber ganado en Manresa, para clasificarse para el play off por el título– y el Real Madrid en la décima, ambos con el mismo número de triunfos (17) pero con el average para los lucenses, que ganaron al cuadro que dirigía Javier Imbroda, en los dos partidos de la fase regular (77-81 en Madrid y 88-78 en Lugo).

Esta inesperada situación clasificatoria supuso posteriormente una polémica circunstancia, ya que la organización de la Euroliga dirigió una invitación para participar en la Uleb Cup –en aquel momento la segunda competición de la organización europea– al Real Madrid, obviando al club lucense. El presidente del Breogán en aquel momento, Francisco Moure Bourio, no dudó en denunciar el "trato de favor" recibido por el club blanco y anunciaba una protesta formal ante la ACB, ya que como recordaba "las normas de competición de la ACB recogen bien claro que si se producen vacantes en los torneos continentales se proveerá al equipo mejor clasificado en la Liga" del conflicto, señalando que la Euroliga era autónoma para tomar sus decisiones y que la invitación al Madrid tenía su origen en "el prestigio internacional".

Las pérdidas del Madrid superan en once veces el presupuesto del Río Breogán

Por si la situación no fuera suficientemente tensa, la Federación Española de Baloncesto, que presidía José Luis Sáez y estaba enfrentada a la ACB, como la Fiba con la Euroliga, no tardó en cursar una invitación al Breogán para que tomara parte en la Liga Europea Fiba, que jugaba su primera edición. Pero la entidad celeste, para evitar un enfrentamiento con la propia ACB, no aceptó la invitación del organismo federativo.