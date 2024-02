El cuadro de Trashorras logra rascar un empate sin goles ante el Betanzos

El Polvorín no varió su situación clasificatoria, justo por encima de la zona de descenso directo con tres puntos de colchón sobre el Viveiro, al no pasar del empate a domicilio contra el Betanzos (0-0). El resultado reflejó las escasas situaciones de peligro del encuentro, de lo cual salió reforzado el portero debutante Taghizada.

El Polvorín comenzó el partido con algunas imprecisiones. Pese a que ejerció un ligero dominio, aprovechando las dificultades de circulación del rival, el Betanzos tampoco se mostró capaz de generar peligro, más allá de la incertidumbre de algún centro que no encontró la continuidad necesaria.

El Polvorín tardó un cuarto de partido en tomarle la medida al mismo. Rosón y Pablo Martínez fueron las piedras angulares sobre el césped del García Hermanos. Aun así, a los pupilos dirigidos por Roberto Trashorras les faltó profundidad.

El filial comenzó la segunda parte arrastrando los problemas de la primera. Lo mejor siguió siendo el escaso trabajo para Taghizada. El encuentro comenzó a trabarse más sobre la franja central. En el minuto 74, un zaguero local no dio recorrido al remate con el pie de Osca.

Roberto Trashorras se decantó por no realizar más sustituciones. Ambos contendientes se sintieron satisfechos con el hecho de no perder contra un rival directo por la permanencia en la categoría. Eso sí, el ‘golaverage’ particular cayó del lado del Polvorín tras la victoria de la primera vuelta.