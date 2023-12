El Río Breogán volverá a su Liga el sábado en la pista del Bilbao

El Río Breogán acabará este sábado ante el Surne Bilbao (Miribilla, 18.00 horas) otra semana de éxodo por el viejo continente. El periplo comenzó el domingo pasado en la cancha del Real Madrid, donde el conjunto celeste cayó con claridad ante el actual campeón de Europa (91-58). El cuadro de Mrsic retornó a Lugo y, tras unas fugaz estancia, emprendió una fatigosa expedición hasta Bursa para enfrentarse al Bursaspor en la BCL. El Breogán cosechó otra derrota tras un flojo partido, pero por lo menos mantuvo el average con el equipo otomano (77-65) —el Lugo el conjunto celeste había ganado de 20 puntos (68-48)—.

Esta previsto que en la mañana de este viernes el cuadro lucense arribe a Bilbao tras haber cogido un vuelo directo desde Turquía. Los desplazamientos son los peajes que hay que pagar por participar en la BCL, el resto todo son ventajas, piensan en el club celeste. El conjunto de Mrsic debe pasar página inmediatamente para retornar a su Liga; esto es, volver a competir contra un rival que va a pelear por el mismo objetivo: la permanencia en la ACB.

La plaga de lesiones que no cesa están minando al conjunto breoganista, como reconoce Tito Díaz, director general de la entidad. "Lo que nos está pasando no es normal. Mouhamet Diouf, el pívot que mejor estaba jugando, se cae; y el base Sergi García, que estaba dirigiendo de maravilla al equipo tras su lesión, también se cae. Esta continua entrada y salida de jugadores del grupo, que implica además un cambio de roles cada semana, impide la continuidad en el juego", comenta.

"El equipo está sufriendo con todo esto. Las lesiones desde el inicio de temporada han impedido la estabilidad. En estos dos últimos encuentros no se ha jugado bien, es cierto, pero es que todo esto que nos ha pasado tumba a cualquiera", añade el dirigente breoganista.

Ciertamente, en estos dos últimos choques el Breogán estuvo desconocido en defensa, su principal parapeto desde la llegada de Veljko Mrsic, y retornaron dos de los males que lo acompañan desde el principio de curso: la espesura en el ataque estático y los pobres porcentajes en el lanzamiento. Aun así, hay que contextualizarlos. El Real Madrid es un rival de otro nivel y el conjunto celeste, una vez que la diferencia en el marcador resultaba insalvable, se pudo dejar llevar. En el encuentro de la BCL, el largo viaje también pudo haber influido en el rendimiento del grupo. Esto, sumado a las comentadas ausencias y otros imponderables —Jogela jugó con fiebre en Turquía—, posiblemente propició que la versión que se vio del equipo no fuera, ni de lejos, la de otros encuentros este curso.

Para el Río Breogán no es cuestión de afrontar el importante duelo ante el Bilbao con más o menos optimismo, es cuestión de plantear soluciones. Y estas han de llegar necesariamente del resto de la plantilla. La baja de Momo Diouf ha de ser cubierta por el resto de pívots, especialmente de Matej Rudan y Martynas Sajus, "que deben dar un paso adelante", como reconoció Tito Díaz.

El base Conner Frankamp, que sobre todo en ataque ya ha dado muestras de su calidad, y los dos hermanos Quintela también han de asumir galones para cubrir la ausencia de Sergi García en la dirección. En definitiva, poner en práctica la filosofía que tan buenos resultados le ha dado a Mrsic en el pasado muy reciente, basada en el esfuerzo y el trabajo, que prioriza el juego coral y solidario sobre las individualidades.

Tito Díaz afirma que "cada partido es distinto", en referencia al choque de este sábado en Bilbao. Confía en que el equipo se levante, como ha hecho otras veces esta misma campaña y enuncia que el club buscará remedios a cada problema que vaya surgiendo. "Tenemos que mantener la cabeza frío. Se fue Sisko y vino Frankamp, se marchó Agravanis y llegó Anderson, ambos jugadores de primer nivel", manifiesta.

"Si Diouf no evoluciona, si su lesión es de larga duración, trataremos de encontrar una solución. En el Río Breogán siempre estamos en el mercado y si tenemos que movernos, nos moveremos", concluye el director general de la entidad celeste.

El tratamiento de Mouhamet Diouf, aún sin definir

El Río Breogán está pendiente de los resultados de las pruebas que se le efectuaron al pívot celeste Mouhamet Diouf en su rodilla para definir qué tratamiento es el más conveniente en su dolencia: un método más conservador o que se someta a una artroscopia.

Ausencia

El jugador italiano no disputó los dos últimos encuentros con su equipo y tampoco lo hará mañana. De hecho, Diouf estuvo la semana pasada en su país con el permiso del club y en esta ya no viajó con el resto de sus compañeros.

Molestias

Momo Diouf venía arrastrando molestias en la rodilla y no había tenido descanso desde el inicio de la temporada anterior. Tras jugar en la Reggiana en la Lega Seria A transalpina, el pívot fue seleccionado por Italia para participar primero en la fase clasificatoria del Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas y posteriormente en la fase final de dicho evento. De hecho, Diouf no hizo la pretemporada con el Breogán.

Sergi García no jugará si sigue con molestias

El base Sergi García, por su parte, sintió molestias en el inicio del Real Madrid-Breogán del pasado domingo y no intervino en dicho choque por precaución. La dolencia del mallorquín es en el bíceps femoral derecho, el mismo lugar en el que tuvo una lesión muscular de grado II en Andorra el pasado 29 de septiembre.

Viaje

El jugador balear se desplazó con el resto de la expedición breoganista a Turquía y Bilbao. García ya no intervino en el choque ante los turcos y, si continua con molestias, tampoco lo hará este sábado. Esta nueva dolencia no tiene su causa en que la lesión anterior haya cerrado mal, pero el hecho de que esté en el mismo lugar recomienda precaución.

Toni Nakic

El ala-pívot croata Toni Nakic, que también viajó con la plantilla, continuará con su particular hoja de ruta y la próxima semana irá entrando progresivamente en los entrenamientos del equipo.