Mariano Castiñeira fue el nombre propio del Cross Nacional Ponte Romana que se disputó este domingo en Lugo. El que fuera entrenador, entre otros, de Adrián Ben, Tito Margaride o Alessandra Aguilar, fue homenajeado en un acto donde estuvieron su viuda, Luisa y sus hijos. Sin duda que fue muy emocionante cómo el atletismo lucense rindió homenaje a un hombre que fue muy imortante para el atletismo gallego.

En lo que respecta a la parte deportiva, Adrián Ben, que debutaba con la camiseta de su nuevo club, el Adidas, se quedó con la miel en los labios ya que fue segundo en la prueba absoluta y sub 23 del Cross Ponte Romano. El atleta vivariense llegó a dos segundos de Víctor Ruiz, del Playas de Castellón, que firmó un cronómetro de 27:51 en los casi 10.000 metros que tenía la prueba. Adrián Ben firmó un 27:53 mientras que el tercero en el podio fue Yago Rojo Sancho, que hizo 28:11.

"No estoy triste por el segundo puesto, qué va, le he ganado a gente que me debería ganar y estoy contento por la carrera", dijo Adrián Ben tras la prueba. "He dado lo mejor de mí, he sufrido mucho y he luchado hasta el final", afirmó. "Esta semana fue dura de entrenamientos y he corrido en una distancia que no es la mía, pero me gusta trabajar mis puntos flacos y estas carreras vienen muy bien de cara a preparar los 800 y el aire libre", argumenta.

En cuanto al homenaje a Mariano Castiñeira, Ben reconoce que el Cross Ponte Romana "ha sido especial por muchas cosas, por correr en lo que ha sido mi casa deportiva, delante de los míos, de mi gente, y donde debuté en mi primer campeonato gallego", recuerda. "Y también me ha gustado mucho estar en este homenaje a Mariano junto a su familia", reconoce.

Hay que destacar el gran papel de dos de los atletas lucenses que disputaron el cross. El primero, Esteban Iglesia, el corredor de A Pastoriza fue cuarto en la línea de meta con un tiempo de 28:16 y vistiendo la camiseta del Lucus. Quinto fue otro lucense, Manolo Hurtado, que defiende los colores de la Gimnástica de Pontevedra y que hizo un tiempo de 29:04, muy alejado de los cuatro primeros.

En cuanto a las féminas, hay que destacar la victoria de Águeda Muñoz Marqués, del Adidas, con un tiempo de 28:48, y que realizó una gran carrera. Segunda fue Solange Pereira, del Valencia Esports, que hizo nueve segundos más que la vencedora, y tercera en el podio fue Andrea Romero, del Juventud Atlética Elche, y que además fue la primera sub 23.

Hay que destacar, entre las lucenses, a Laura Santos, que aunque nació en A Pobra do Caramiñal lleva muchos años residiendo en Lugo, y que fue quinta y defiende los colores del Lucus, y María Cedrón, de Monforte, que fue séptima, y que defiende al Adas de O Barco.

Otra de las notas destacadas en lo que se refiere a las categorías inferiores fue el triunfo, cómo no, de Xela Martínez. La corredora de la Escola Atlética Lucense se impuso en la categoría que agrupaba a las sub 18, a la sub 20 y máster femenina y donde la atleta lucense venció con un tiempo de 11:19 en los 3.500 metros de recorrido, y sacando más de un minuto a la segunda, que fue Lucía Varela. Tercera terminó en esta prueba Estela Díaz y la veterana Julia Vaquero fue quinta.