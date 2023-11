63-79. El coraje del Río Breogán no fue suficiente ante un buen Barcelona

No pudo ser. El Río Breogán le puso intensidad y coraje, pero resultó insuficiente ante un buen Barcelona (63-79). El conjunto azulgrana basó su victoria en su bien lanxzamiento exterior, el dominio del rebote y en su defensa, que aprovechó la permisividad arbitral en los contactos.

Durante todo el encuentro, el conjunto de Mrsic se acercaba en el marcador, pero el cuadro barceloné volvía a estirarse. En el primer periodo, el buen hacer del Breogán en las zonas lo mantuvo a flote (19-21).

Tras unos intensos segundo y tercer cuarto, en donde las ventajas rondaban la decena de puntos, los celestes continuaron con vida para afrontar el periodo definitivo (51-58).

El Breogán llegó a ponerse dos puntos abajo (58-60), pero a partir del minuto 33 de juego las diferencias se hicieron práctivamante insalvables para los de Mrsic, que en ningún momento bajaron los brazos. Lo mejor del encuentro para los breoganistas fue la comunión equipo-afición, con un Pazo lleno hasta la bandera y el buen hacer de Justin Anderson.

Último cuarto. No pudo ser. El Río Breogán le echó coraje todo el encuentro, pero la calidad de los jugadores del Barcelona —especialmente Vesely, Parker y Satoransky...— , su acierto desde más alla de los 6,75 metros —es el equipo que mejor tiro exterior tiene de la Liga Endesa— y su dominio del rebote fueron una montaña insalvable para los celestes. Lo mejor: la comunión equipo-afición y el buen debut de Justin Anderson. No hubo sorpresa. La liga del Breogán es otra.

Tercer cuarto. El Breogán, pese a no estar afortunado en el lanzamiento exterior, sigue estando en el partido gracias a la aportación de sus jugadores interiores en un cuarto trepidante. El conjunto azulgrana mantiene las diferencias a golpe de triple y por su claro dominio en el rebote (16-29). Todo se decidirá en el último periodo.

Segundo cuarto. El Barcelona tiró de su dominio en el rebote, de la calidad de sus jugadores y se su intensidad defensiva para irse al descanso con ventaja en el marcador (31-39). El conjunto celeste le planta cara a los azulgranas a base de coraje, pero está pecando de candidez ante la alta permisividad arbitral con los contactos. Fallar algunos tiros liberados también lo han lastrado.

⛔️ No, no, no, no...



¡Mouhamet Diouf 𝘾𝙀𝙍𝙍𝘼𝙉𝘿𝙊 𝙇𝘼 𝙋𝙐𝙀𝙍𝙏𝘼 al salir!

¡Puro HIELO de tapón!



📺 @MovistarBasket #LigaEndesa | @CBBreogan #ListosParaRomperla pic.twitter.com/QbIo8CU66f