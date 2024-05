1-3. El Lugo sella su salvación virtual tras remontar a domicilio al Arenteiro

El CD Lugo sumó este domingo la duodécima victoria de la temporada, sexta a domicilio, y selló su permanencia en Primera RFEF de manera virtual, ya que aventaja en ocho puntos al Sabadell a falta de nueve por disputarse. El equipo de Roberto Trashorras necesitó remontar a un Arenteiro que se quedó con uno menos antes de la media hora de juego y que sufrió mucho en una segunda parte en la que se notó demasiado tal circunstancia. Los de Javi Rey llegaron al intermedio por delante, pero el Lugo encontró su puntería tras el descanso y los goles de Castrín, Quintana y Cruz —con cierta ayuda de Pablo Brea— le permitieron tomar el campo de Espiñedo 35 años después.

El cuadro rojiblanco completó una de sus mejores segundas partes de la temporada. Es cierto que lo hizo ante uno menos, contra un Arenteiro que pagó muy caro su esfuerzo en el primer tiempo y que no pudo contener a un cuadro rojiblanco que, con uno más, encontró la portería rival con relativa facilidad. El gol de Castrín resultó determinante para inclinar el partido a favor de los lucenses, y tanto Nacho Quintana como Bernardo Cruz se encargaron de certificar un triunfo que pudo ser más abultado si Narro y Antoñín hubieran acertado en el tramo final.

El partido, además, sirvió para ver los debuts con el primer equipo de dos canteranos como David Rosón y Alejandro Lizancos, dos habituales del Polvorín que este domingo vieron recompensado su trabajo con minutos sobre el terreno de juego de Espiñedo.

No fue una victoria fácil, porque el Lugo demostró todas sus debilidades futbolísticas en el primer tiempo. Lo hizo, además, ante un Arenteiro que se quedó con uno menos a la media hora por la doble amarilla que vio Jordan en dos jugadas casi consecutivas sobre un Aranda que este domingo fue, otra vez, de lo mejor de su equipo.

El Arenteiro empezó el partido mucho más enchufado y con el dominio absoluto de la pelota. El Lugo, que llegaba a Espiñedo con el plan de ofrecer buenas sensaciones y ser protagonista, se encontró muy pronto a merced de su rival. Los de Javi Rey movieron a los de Roberto Trashorras de un costado a otro y generaron peligro desde las primeras jugadas, sobre todo a balón parado.

La estrategia, uno de las armas más peligrosas del equipo ourensano esta temporada, volvió a funcionar ante un Lugo apático en la defensa en estático. Avisó primero Pibe con una falta lateral que se envenenó pero escupió la cruceta —el balón bota en la línea pero no llega a entrar—; y en la siguiente jugada a balón parado, esta vez un córner, no perdonó Manín con un cabezazo inapelable.

El 0-1 hizo daño al Lugo, que no encontró caminos para incomodar al Arenteiro. Lo intentó por el lado izquierdo, con un Aranda activo que forzó dos amarillas consecutivas de Jordan.

Con uno menos, el Arenteiro no se metió atrás y aprovechó la falta de confianza del Lugo para seguir atacando y buscar el segundo gol. No lo encontró, pero más por falta de puntería que por un buen trabajo de los rojiblancos. Eso sí, Castrín estuvo providencial cortando un pase en profundidad de Markitos que dejaba a Manín en un mano a mano con Lucas Díaz.

Fue en el último cuarto de hora cuando el Lugo trató de desperezarse y atacar la portería de Pablo Brea. Primero lo intentó Antonetti, con dos disparos casi seguidos, el segundo un intento de vaselina que falló por exceso de precipitación.

El Lugo salió a por la victoria y muy pronto intimidó la portería de Pablo Brea con llegadas desde los costados. El cambio de Víctor Narro por Ojeda ayudó al equipo a ser más vertical y a obligar al Arenteiro a correr hacia atrás.

En una de las primeras llegadas, Castrín cazó en el segundo palo un centro de Aguza para equilibrar el marcador e iniciar la reacción albivermella.

