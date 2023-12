77-65. Baño turco para el Breogán

El Río Breogán cayó ante el Bursapor (77-65) en la quinta jornada de la BCL en un partido donde los jugadores de Veljko Mrsic solo se mantuvieron en el partido en el primer cuarto gracias a la eficacia en el lanzamiento exterior de Conner Frankmap, quien con tres triples capitaneaba el ataque celeste.

Los turcos reaccionaron con su superioridad zonal, ante la notable baja de Diouf bajo ambos tableros. La efectividad exterior se evaporó en el Río Breogán sin Frankamp en pista y el equipo turco aprovechaba la ausencia de Juan Fernández en el interior para asistir de balones a Hamilton, superior a Sajus y Rudan en el uno contra uno. Al final del primer cuarto 19-15.

La salida de Juan Fernández devolvió la hegemonía interior al equipo lucense. Se ajusta la defensa zonal y el toma y daca en ambas zonas es constante (28-23) a falta de 5.23 minutos del descanso.

Dos triples de Young disparan al Bursaspor en el marcador con su máxima renta hasta el momento (38-28) ante un Breogán sin ideas en ataque y desarmado por la franca mejoría de la defensa otomana. Al descanso (41-30).

