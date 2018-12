La crítica deja "dolido y contrariado" a Viqueira

El director deportivo del Lugo, Emilio Viqueira, se mostró este martes "dolido" con los cánticos en su contra de parte de la grada del Ángel Carro en el duelo ante el Córdoba y aseguró -en el programa Por la escuadra que se emite en la web de El Progreso- que se "entrega a tope" para mejorar la plantilla en este curso.

"Me dieron la oportunidad de venir al Lugo con mucha ilusión, y la sigo teniendo, pero es verdad que los últimos acontecimientos duelen. La gente ve a los directores deportivos como que no le duele nada y tienes familia y sientes lo que haces. A nadie le gusta que te canten porque lo pasas mal y lo pasa mal tu familia. Al final solo puedes trabajar para que esos cánticos se traduzcan en victorias. Estoy dolido y contrariado", destacó Viqueira en Por la Escuadra.

"La gente no me conoce, ni conoce mi trabajo o el de José Luis Deus (secretario técnico). Somos gente que nos entregamos a tope al club donde estamos y ahora estamos muy felices de estar en nuestra tierra", indicó.

Viqueira admitió que no acudirá a las redes sociales, ya que es "un punto que no se debe pasar". "Con el tema de las redes sociales tengo un problema. No veo que tenga que ir para hablar con la afición o un punto de vista. Acepto muy bien las críticas, siempre que sean constructivas, pero hay un punto que no debes pasar y en las redes sociales hay ese punto que se pasa", dijo.

Sobre su relación con el club, Viqueira reveló que "estoy muy agradecido a Tino (Saqués) por haberme traído aquí, pero cuando estás en estas situaciones no puedes estar llorando por las esquinas. En esos momentos ves a la gente que te quiere de verdad y eso es con lo que te quedas. Hay que trabajar y ganar partidos, porque si pierdes piensan que no trabajas".

"Mi forma de trabajar es ser alguien muy cercano y decir todo lo que pienso. Creo que tiene que ser así, tanto al futbolista como a Tino, igual que Tino me lo dice a mí. En ese sentido hay que trabajar sabiendo que hay muchas cosas que mejorar porque no estamos en una situación agradable, esa es la realidad", aseguró.

PROMOSPORT. Viqueira habló de su relación con la agencia de jugadores Promosport y explicó que su relación es normal. "Tengo relación con ellos para ver los futbolistas que tienen y que yo conozco, evidentemente. Pero futbolistas de Promosport, a día de hoy, están Alberto Varo, un portero de 22 años que es un gran activo del club; Aburjania, futbolista internacional, y Borja San Emeterio. De otras agencias hay tres futbolistas. No voy a firmar futbolistas porque sean de Promosport, sino por su valía y porque creo que es lo mejor para el club. Cuando se dice una mentira muchas veces se convierte en verdad. Soy un profesional muy íntegro, con la cabeza muy clara y duele que duden de ti. Si mañana aparece un futbolista de calidad y es de Promosport le diré a Tino que hay que firmarlo y si es de otra agencia intentaré firmarlo también".

Sobre el despido del técnico Javi López, Viqueira calificó de "fracaso" su apuesta por el catalán. "Siempre que echas a un entrenador es un fracaso para el director deportivo. Pero tal y como estaba la situación creíamos que era el momento oportuno de pegar un cambio. Espero que sea acertado. Estamos contentos con Alberto Monteagudo".

Viqueira también se refirió a la destitución del director de cantera, el lucense Javi López ."No fue una decisión de la dirección deportiva, sino de club. Dimos nuestro punto de vista y fue una decisión de club", finalizó el director deportivo rojiblanco.