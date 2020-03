Cristina, jugadora del Burela y enfermera, se ofrece al Servicio Vasco de Salud

Cristina Pérez, jugadora del Pescados Rubén Burela FS de Primera División y enfermera de profesión, anunció en las redes sociales que se ha ofrecido al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) por si es necesaria su ayuda como personal sanitario durante la crisis del coronavirus.

Como enfermera me he puesto en contacto con el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para que me llamen en caso necesario. Si alguien dispone de vivienda en la zona que me avise por DM 🙏 @burelafs @bilbofutsalfem @AJFSFemenino