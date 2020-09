Cristian Toro y Pelayo Roza se quedan sin Copa del Mundo

El campeón olímpico Cristian Toro y los subcampeones mundiales Pelayo Roza y Pedro Vázquez se han quedado sin plaza en la Copa del Mundo de piragüismo esprint de Szeged (Hungría), tras no lograr el acceso en el selectivo nacional clasificatorio que concluyó este domingo en el campo de regatas de Verducido.

Las adversas condiciones debido al oleaje y al viento han añadido dificultad a la última jornada del clasificatorio para formar la selección española, que contará con una veintena de embarcaciones.

En esta última jornada se clasificaron Alicia Contreras y Roi Rodríguez en K1 500; Laia Pelachs-Begoña Lazkano y Roi Rodríguez-Albert Martí en K2 500; David Barreiro en C1 1.000; María Corbera en C1 500; Antía Jácome-Antía Otero en C2 500; y Toni Segura-Sete Benavides en C2 500.

El sábado lo hicieron Juan Oriyés en K1 200; María Corbera, Antía Jácome y Sete Benavides en C1 200, y Paco Cubelos e Iñigo Peña en K2 1.000 metros; y en la primera sesión Sara Ouzande y Lara Feijoo, Paco Cubelos y Roi Rodríguez en K1 y Cayetano García y Adrián Sieiro en C2.

El pontevedrés Roi Rodríguez, del Kayak Tudense, logró el triunfo en la final de K1 500 metros, que le asegura la plaza para Szeged, la ciudad húngara en la que hace dos años batió la mejor marca de esta prueba.

Entre sus oponentes se encontraba el campeón olímpico Cristian Toro, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza tras el asturiano Pelayo Roza (Fluvial) y el madrileño Enrique Adan (Aranjuez), segundo y tercero, respectivamente.

Tras conseguirlo el sábado en K1 1.000 metros, Roi Rodríguez se aseguró su plaza también en la prueba de K2 500 al ganar junto a su compañero del Kayak Tudense Albert Martí. La pareja del conjunto de Tui se impuso a los vigentes subcampeones mundiales, Pelayo Roza y Pedro Vázquez.

"Era la última carrera del selectivo y después de todas las pruebas que hemos hecho estos últimos días, ya se notaba un poco la fatiga. Sacando ventaja al K2 de Pelayo y Pedro, que son subcampeones del mundo, y al final en los últimos metros se puso más apretado todavía pero conseguimos ganar", explicó Rodríguez.

En K1 500 mujeres, la balear Alicia Heredia (Náutico de Palma) se hizo con la plaza por delante de Isabel Contreras (Los Delfines) y Miriam Vega (Grupo Covadonga).

"Para mí esta victoria ha sido cómo sacarme una espinita que tenía clavada hace un par de años que tenía el 500 como un poco atravesado. Es el primer año que estoy fuera del equipo nacional y he trabajado como nunca. Se la dedico a mi familia, que ayer mi hermano Agustín tuvo su boda y este es mi regalo de boda. La victoria ha estado en no pensar en las condiciones que había y tirar para adelante, porque ha habido momentos que las rachas de viento te tiraban el barco, pero bueno, yo que he hecho ha sido seguir y seguir, y ser muy cabezona", argumentó Heredia.

En K2 500 la catalana Laia Pelachs (Banyoles) y la vasca Begoña Lazkano (Donostia) lograron el triunfo por delante de Miriam Vega-Lara Feijoo y María García-Bárbara Pardo.

En canoa, en C1 1.000 metros, la victoria y el pasaporte para la Copa del Mundo se la adjudicó el gallego David Barreiro (Breogán) y en C1 500 la madrileña María Corbera (Aranjuez) ganó por delante de Raquel da Costa (Boiro) y de Antía Jácome (Ciudad de Pontevedra).

En C2 500 los baleares Toni Segura (Pollença) y Sete Benavides (UCAM) impusieron su superioridad pese a las complicaciones generadas por el viento y el oleaje, según reconoció este último.

"Al paso por los 300 metros perdimos el equilibrio; pensábamos que íbamos a ir metidos en regata pero menos mal que los últimos 200 metros yo he llegado mucho más holgado de lo que me pensaba y le hemos apretado al final, cosa que no solemos, pero hoy ha habido que cambiar la estrategia. Esta clasificación para la Copa del Mundo me supone un plus de motivación para seguir entrenando este mes de septiembre en este año tan raro que estamos atravesando", afirmó Benavides.

Toro: "Lo que pretendía era volver a sentirme en las explicaciones"

Cristian Toro, que no logró clasificarse para la Copa del Mundo de piragüismo esprint de Szeged (Hungría), aseguró que en el selectivo nacional de este fin de semana lo que pretendía era volver a sentirse en competición.



"Al final era una competición en la que lo que personalmente buscaba era volver a sentirme en competición, buscar sentirme en forma, prepararme para el año que viene que es el año olímpico y el año que tenemos que estar al 100% con todo el proyecto de K4 afrontando ese año con muchísimo mimo, trabajando mucho", manifestó.