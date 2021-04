La ceutí Isabel Contreras, en K-1 500, la pontevedresa Antía Jácome, en C-1 200, y los andaluces Tano García y Pablo Martínez, en C-2 1.000 metros, lograron este miércoles, en el selectivo nacional, su clasificación para disputar el Preolímpico en busca de plaza para Tokio 2020.

Además, en los controles nacionales que se disputan esta semana en el campo de regatas de Trasona, en el municipio asturiano de Corvera, Paco Cubelos, en K-1 1.000; Pelayo Roza y Cristian Toro en K-2 200, y en categoría sub-23 Nerea García y Bárbara Pardo, en K-2 500 consiguieron acceso a los campeonatos del Mundo y de Europa.

Entre los palistas triunfadores en la sesión matinal destaca el lucense Cristian Toro, campeón olímpico en Río 2016, que junto al asturiano Pelayo Roza, ambos pertenecientes al Club Fluvial de Lugo, ganaron el selectivo para participar en los Mundiales y en los Europeos en K-2 200, la prueba en que logro el oro en la última cita olímpica.

"Me gusta mucho esta prueba, es la que me dio el oro en los Juegos de Río 2016 y también disfruto ahora con otro compañero, Pelayo Roza. Salimos con las expectativas altas, este K-2 funcionaba en los entrenamientos y ha salido muy bien la competición. Estoy muy contento. Volvemos a la senda de la victoria como quien dice y ahora pensando ya en la prueba de K-2 500 y disfrutar de la competición. Estamos ya pensando en trabajar fuerte para estar al cien por cien en todas las pruebas que tengamos por delante", afirmó Toro.

"Es un placer tener a Cristian como compañero. Empezamos a montar hace un par de semanas, nos encontramos muy bien en los entrenamientos y estamos muy contentos con esta victoria en el K-2 200 metros, una distancia nueva para mí. Me ha costado un poco adaptarme a los entrenamientos de 200, es un poco duro porque ayer –este martes– competí en el 1.000 con Pedro Vázquez, que son distancias que requieren capacidades totalmente distintas. Me he adaptado bastante bien y muy contento con el resultado", apuntó Roza.

Por su parte, Antía Jácome, del equipo Ciudad de Pontevedra, ha sido la triunfadora del selectivo nacional en C-1 200 y aún le queda otra opción en C-2 500.

"Ha sido una regata en la que he disfrutado un montón y estoy supercontenta con el resultado; muy feliz de que haya salido a la luz el trabajo de este año. Espero que mañana –por este jueves– con el C-2 500 vaya todavía mejor. Para todo deportista su sueño es ir a unos JJ OO. También lo es para mí desde pequeñita", afirmó Jácome.

De esta manera, la palista pontevedresa se une a Carolina García, compañera suya en el Ciudad de Pontevedra, quien se clasificó este martes para el Preolímpico tras imponerse en la prueba de K-2 500.

La ceutí Isabel Contreras, perteneciente al equipo Los Delfines, en K-1 500, ha obtenido la plaza para el Preolímpico, que se celebrará en Szeged el próximo mayo.

Tano García, campeón mundial júnior en 2019, logra ahora con 19 años la clasificación para el Preolímpico continental en C-2 1.000 metros junto a su compañero del Náutico de Sevilla Pablo Martínez, el finalista mundial con el C-4 de la selección española.

"Ha sido una victoria tremenda, muy emotiva y muy satisfactoria. En el Preolímpico quedan un par de plazas para intentar meter la cabeza con mi compañero Pablo Martínez para los Juegos. El trabajo aún no lo hemos terminado, esto acaba de empezar y estamos con la mentalidad por los nubes para intentar conseguir esa plaza. Claro que es un sueño, el sueño de todo el mundo, más teniendo 19 años lograr esto es algo impensable. Habrá que intentarlo ya que estamos aquí", afirmó Tano García

El andaluz apuntó que "para el piragüismo sevillano supone esperanza, que dos sevillanos hayan logrado esto significa que cualquiera puedo hacerlo". "Yo estoy muy alegre por ello, por conseguirlo, por darle esa esperanza a la gente del Sur, que normalmente el piragüismo tiene más éxito, digamos en el Norte, en Galicia y en Asturias. Me siento afortunado de poder compartir e intentar estar al nivel de gente tan grande como la que hay en la selección española de piragüismo, intentaremos también que nuestro nombre le haga un poco de sombra a ese K-4, a Maialen Chourraut, a todo lo grande del piragüismo. Intentaremos hacernos un hueco también nosotros", apuntó.

"Estamos contentísimos tras haber conseguido con mi amigo Tano la victoria en el selectivo. Primero darle la enhorabuena también a todos estos compañeros que nos han hecho hacer una prueba muy bonita. A nuestros compañeros Adrián Sieiro y Sergio Vallejo les quiero mandar un abrazo y un ánimo especial porque han tenido una temporada muy difícil. Vernos ahí delante de estos campeones, siendo nosotros un barco que es nuevo como quien dice, jovencísimo...", explicó por su parte Martínez.