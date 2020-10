El Lugo viaja a Castellón, tras conocerse los resultados de los test PCR a los que se sometió la plantilla después de que un jugador del filial, que entrena habitualmente con el primer equipo, diese positivo. El club compartió este sábado imágenes de los jugadores subiéndose al autobús y posteriormente al avión para viajar hacia tierras castellonenses, donde tendrá que jugar a las 20.30 horas tras la modificación del horario inicialmente previsto –16.00 horas– para dar margen a los rojiblancos a llegar a Castalia.

Así, todo parece indicar que este sábado se producirá el debut de Nafti en el banquillo. El protocolo covid de la Liga permite a los equipos de Segunda División aplazar dos partidos -uno para la Primera División- la misma temporada.

En caso de que tenga que aplazar un tercer encuentro por el mismo motivo se le dará el partido por perdido. Por lo tanto, en caso de no poder viajar a la localidad castellonense, el Lugo podría bien perder uno de los dos comodines de los que dispone o cometer una incomparecencia, con lo que perdería el encuentro.

Para que el partido se pueda celebrar, el Lugo debe contar como mínimo con trece jugadores disponibles en la convocatoria entre la plantilla profesional y el filial.

Sin embargo, tal y como estipula el protocolo covid que rige en la Liga desde septiembre, deben ser cinco los miembros del primer equipo los que deben estar aptos para jugar, ya que alinear sobre el césped a un número menor de esa cifra supondría incurrir en alineación indebida.

En cuanto a los futbolistas que den positivo en un club, estos serán aislados y se le harán PCR cada tres días hasta que de negativo en dos pruebas para poder reincorporarse a la disciplina de grupo.

Desde el club rojiblanco eran este viernes optimistas de que la primera plantilla pudiese viajar a Castellón, como así ha sucedido.

Con el viaje programado para ayer, el Lugo se vio obligado a cambiar su vuelo chárter desde Alvedro al Aeropuerto de Castellón para este sábado, el mismo día de la disputa de un partido importante para romper la mala racha de resultados de este inicio de la Liga. Hasta A Coruña, la plantilla se desplazó en autobús.



DEBUT DE NAFTI. El encuentro de Castalia supondrá el debut de Mehdi Nafti en el banquillo lucense. El franco-tunecino preparó un enfrentamiento contra un rival directo por la permanencia con apenas tres sesiones de trabajo, por lo que serán retazos de lo que desea mostrar sobre el césped lo que se vea ante el Castellón.

tres bajas seguras. Será una incógnita el once inicial de Nafti y el dibujo en el que encajen estos jugadores hasta que el colegiado catalán Ávalos Barrera dé el pitido inicial. Lo que es seguro es que en ese equipo no estarán ni Carlos Pita ni Xavi Torres, ambos sancionados tras sus expulsiones ante el Mallorca, ni Moctar El Hacen, con el que todavía no puede contar el nuevo entrenador rojiblanco.

Nafti podría mantener una línea continuista para el duelo de este sábado. Cantero parece seguro bajo palos, con Campabadal en el carril diestro. En el centro de la defensa las molestias con las que regresó Marcelo Djaló de su convocatoria con Guinea Bissau lo hacen ser duda, por lo que Alende y el portugués Venancio serían de la partida. Si el hispano-guineano está listo podría surgir incluso una defensa de cinco con Luis Ruiz o Canella como lateral izquierdo.

En la medular Fernando Seoane parece seguro, mientras que el puesto de su compañero recaería en Borja Domínguez o Juanpe. En la derecha se situaría Gerard Valentín, con el recuperado Iriome como alternativa, mientras el Puma Rodríguez estaría en la izquierda. Si Nafti apuesta por un mediapunta, Hugo Rama entraría en el once. Si son dos los delanteros titulares, Cristian Herrera se situaría por detrás de un delantero boya. En ese puesto, las molestias de Manu Barreiro le dan más opciones a Carrillo para salir de inicio.