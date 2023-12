Cornellá examina al Lugo

El CD Lugo, reenganchado a la pelea por los puestos de promoción de ascenso tras perder únicamente dos de sus últimos diez partidos ligueros, buscará esta tarde (15.00 horas, TVG2) cerrar el 2023 con un triunfo a domicilio ante el Cornellá, que ha caído en picado en la tabla tras sumar seis de los últimos 24 puntos en juego y necesita dar una alegría a su afición con urgencia.

Esa mala dinámica del conjunto catalán contrasta con las buenas sensaciones que está ofreciendo el equipo que dirige Pedro Munitis lejos del estadio Ángel Carro. El equipo lucense se mantiene invicto a domicilio y solo el filial de la Real Sociedad mejora sus números como visitante.

La previa

El partido, que se disputa en un Municipal de Palamós cuyas reducidas dimensiones preocupan al técnico cántabro, aguarda hoy a un cuadro lucense que afronta el partido con una baja capital, la de César Morgado. El mejor central rojiblanco en lo que va de curso se quedó en Lugo para cumplir la sanción por el ciclo de cinco tarjetas y dejará su lugar a una pareja formada por Gorka Pérez y Andrés Castrín que se ha mostrado fiable. A los costados, se espera la titularidad de Johaneko, consolidado en la derecha, y la de Javi Vázquez, habitual titular en la izquierda.

Por delante, el regreso y el buen rendimiento de Jozabed en la pasada jornada ante el Barcelona B le postula de nuevo en el once de salida. El futbolista sevillano fue uno de los principales protagonistas de la buena racha que el Lugo disfrutó en octubre y recibió los elogios de su entrenador en la última rueda de prensa. Su capacidad para organizar al equipo desde la pelota, sus apariciones desde segunda línea y su privilegiada visión en el último tercio le convierten en un futbolista clave en el esquema rojiblanco. Con él, Thiago Ojeda se encargará de las labores más oscuras de la medular. El argentino ofrece el equilibrio que necesita su equipo en el centro del campo.

En ataque, nada parece indicar que Munitis cambie algo de lo que le ha funcionado hasta ahora. Víctor Narro, Nacho Quintana, Antoñín y Ledesma son de su máxima confianza y, salvo sorpresa, serán los elegidos para intentar derribar el muro del Cornellá. Ledesma, además, se encuentra en plena racha goleadora y mantiene el reto de seguir escalando puestos en la tabla de goleadores, en la que ahora mismo es tercero con seis tantos.

El Lugo afronta el partido después de recibir una buena noticia en el sorteo de la Copa del Rey. El enfrentamiento ante el Atlético motiva pero no debe despistarle de su verdadera aspiración, que no es otra que seguir en los puestos altos de Primera RFEF y entrar en la zona de play off a final de curso.

Su nuevo obstáculo en el camino es un Cornellá que viene de perder la pasada jornada en casa de la Ponferradina (1-0) y cuya última victoria se remonta a hace más de un mes, ante el Real Unión en su propio feudo (3-1). Los de Riutort se encuentran a solo tres puntos de entrar en la zona de descenso, y una derrota hoy despertaría las urgencias en un club que hasta ahora ha sido paciente.