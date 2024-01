Dos corazones divididos

En la vibrante antesala del enfrentamiento histórico de Copa del Rey entre el CD Lugo y el Atlético de Madrid aparece una pasión compartida entre un padre y un hijo que, a pesar de su lealtad dividida entre los dos equipos, encuentran unidad en el amor por el fútbol. Es el caso de los lucenses David y Andrés Rodríguez, un padre y un hijo que sienten los colores rojiblancos, los lucenses y los madrileños, de una manera muy especial.

La afición de David Rodríguez por el equipo colchonero le viene desde su etapa en el colegio. "En el colegio eran todos del Real Madrid o del Barcelona porque eran los equipos que ganaban, pero cuando mi hermano se fue a vivir a Madrid me inculcó los valores del Atlético", recuerda. ¿Qué valores? "Pues pelear para ganar a los grandes. En el patio todos queríamos ser Raúl o Ronaldo, pero nadie quería ser Simeone porque era un jugador violento. Todos recordamos cuando le clavó los tacos a Guerrero. Sin duda es algo que me inculcó mi hermano", recuerda.

Su hermano, tío de su hijo Andrés, también fue el "culpable" de la pasión del pequeño de la familia por los colores del Atlético. "A raíz de que mi hermano se fue a vivir a Madrid cogí la manía de ir al campo del Atlético una vez al año y en 2014, después de un partido contra el Milán en Champions, le traje una pelotita a Andrés con Indi, la mascota del club, dentro. La subimos a Facebook y pusimos que si recibía más de 100 "me gustas" se haría socio del Atlético. Y ya van por diez años", cuenta orgulloso su padre. "Ahí tuve algo yo la culpa", expresa.

Una década de pasión para un niño de once años que ya ha tenido la suerte de visitar dos veces el Metropolitano y una el Calderón. "La visita al Calderón no la recuerdo porque era muy pequeño, pero las dos del Metropolitano sí. De hecho una de ellas fue el año pasado en Champions contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo", cuenta Andrés, que presume de tener una camiseta firmada de su ídolo colchonero, Marcos Llorente. "Me la consiguió mi tío", añade.

LA OTRA PASIÓN. Además de ser dos colchoneros más en la ciudad de Lugo, la realidad es que la primera pasión futbolística de David y de Andrés es el equipo del Ángel Carro. "No nos perdemos un partido", reconoce el padre. "Sobre todo los del fin de semana. Entre semana a veces es difícil porque Andrés se acuesta pronto. Lo primero es el colegio y ya después todo lo demás", comenta.

Ambos completarán el aforo de un estadio que mañana estará a rebosar para vivir un duelo histórico en la ciudad. La hora del partido, eso sí, cambiará algo los planes para la comida del Día de Reyes, un día tradicionalmente familiar en el que el ágape se alargan hasta bien entrada la tarde. "Tenemos el cumpleaños de mi mujer y mi suegra también, así que en vez de comer a las 14.30 lo haremos a las 13.30 para que nos dé tiempo a todo y poder bajar con calma al estadio". Una familia rojiblanca en estado puro.

"Que venga el Atleti a Lugo es algo muy guay"

El pequeño de los Rodríguez no oculta la ilusión que le despierta ver en Lugo al equipo de sus amores. "Es genial porque viene un equipo grande a Lugo, que venga el Atlético a mi ciudad es algo muy guay, me hace una ilusión tremenda pero quiero que gane el Atlético porque así el Lugo se puede centrar en la Liga", asegura.



El único colchonero

Andrés reconoce que es el único aficionado del Atlético de toda su clase. "No puedo llevar la camiseta porque tenemos uniforme pero mi estuche y mi archivador son del Atlético", cuenta orgulloso.



Actualidad

Pese a sus once años, tiene claras sus opiniones sobre la actualidad del Lugo. Andrés Rodríguez considera que "no era el momento" para despedir a Munitis "porque hacían las cosas bien en el campo, yo creo que podía seguir un tiempo más". Su padre, sin embargo tiene otra opinión. "Yo creo que el cambio de entrenador sí era necesario por la dinámica de las últimas semanas y la falta de ideas que se veían sobre el terreno de juego". Puro fútbol en la familia Rodríguez.