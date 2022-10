"En la Copa me quedó esa espina de que podía jugar esa final con mis excompañeras"

El regreso de la hija pródiga. Lucía Prol vuelve al Arenal Emevé para, desde la capitanía, liderar el nuevo proyecto del equipo lucense.

¿Esperaba ganar el premio a mejor deportista lucense del año? Competía contra referentes en sus deportes como Ana Cernadas, Xela Martínez, Adrián Ben, Adiaratou Iglesias, Esteban Basanta o Jorge Prado.

No me lo esperaba porque son muy buenos deportistas. Es un orgullo, me siento muy agradecida a todos los que han votado.

Recibe el premio nada más regresar a Lugo. ¿Más especial si cabe?

Sí, la verdad es que sí. Volver a casa con este premio viene muy bien. Tenía ganas de volver a Lugo, el año pasado fue una experiencia increíble en el CV Haris que no la olvidaré nunca y la repetiría sin duda, pero en casa siempre se está bien y el club ha crecido mucho, que es uno de los motivos de mi regreso.

Sorprende que vuelva tan solo un año después de abandonar el Emevé. ¿Cuándo toma la decisión?

Hace dos años tenía ganas de irme, quería probar cosas nuevas en otro club. El año pasado crecí mucho a nivel personal y como jugadora, porque al entrenar con jugadoras de mucho nivel mejoras sí o sí. La decisión la tomé después de un cúmulo de cosas, hasta que no terminó la Liga no lo decidí, le di varias vueltas, me comentaron qué jugadoras se sumaban al proyecto y me animé, el equipo tenía muy buena pinta. Se pueden conseguir cosas muy buenas este año.

Hace un año y medio se anunciaba su salida al CV Haris. Ha sido un año espectacular, gana el doblete de Liga y la Copa de la Reina en Lugo. Contenta por sumar un título, pero ¿algo de sabor amargo por hacerlo contra el Emevé en Lugo?

Sí, ya en la semifinal en un saque contra Sant Cugat me aplaudió toda la grada. Me entraron nervios pero en la final... el deporte es el deporte, cuando juegas te centras en tu equipo, pero sí que esa cosilla te queda de que podría haber estado ahí en esa final jugando con mis excompañeras. Pero el deporte es así, un año cae de un lado y otro año, del otro.

Jugó además una final europea en la CEV Challenge Cup. Ha sido un año redondo.

He aprendido mucho. Jugar una final europea no se consigue todos los días y además lo hicimos contra un equipo italiano (Scandicci). La liga italiana es otro nivel, tienen jugadoras muy buenas. Jugar contra esos equipos motiva mucho y aprendes de todas. Fue una gran experiencia.

¿Ha notado algún cambio en el club? Además del entrenador, Manuel Blanco, que toma las riendas del equipo femenino.

Ha sido un cambio que empezó el año pasado cuando organizaron la Copa de la Reina. En todos los niveles ha crecido el club, a nivel de staff, fisios, nutricionistas… en todo. Pequeñas cosas que suman y hacen más profesional el club.

¿En qué ha cambiado Lucía Prol?

Hace tiempo en la pista acumulaba el error, si fallaba era una persona que me lo guardaba todo y me afectaba bastante, pero creo que ahora lo asumo mejor y sigo para adelante. Soy más segura.

"Jugar unos JJ.OO. sería un sueño"

Ha comentado alguna vez que tiene dos sueños: jugar unos JJ.OO. y jugar en la liga italiana.

Lo de los JJ.OO. está difícil porque va por ránking y hay que ganar preeuropeos antes, ir al Europeo y reunir varios factores. Es complicado pero si seguimos trabajando así se puede llegar a conseguir. ¿Liga italiana? Más complicado. Mejor sería probar ligas menores como la de Francia o Alemania.

¿Recuerda por qué empezó en el voleibol?

Por una compañera de clase que me animó a probar. Fui un día y me enganchó por completo. Es un deporte complicado que al principio cuesta, pero el ambiente en el ‘Poli’ fue lo que Lucía Prol. me animó a seguir.