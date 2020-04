La Federación de Peñas del Lugo se opone a que el fútbol vuelva sin aficionados

Un Ángel Carro vacío en las gradas y repleto en el césped es una realidad que la afición del Lugo no desea experimentar cuando retorne el fútbol. La posibilidad cercana de un espectáculo sin público hasta 2021 no es una opción para los seguidores rojiblancos, que esperan que haya alguna otra solución para que el balompié vuelva al estadio del Miño.

"O fútbol sen afeccionados non é fútbol. Para min non tería xeito que voltara a competición ata que non houbera unha normalidade nos estadios, e iso non vai ser posible ata que haxa unha vacina", afirmó el presidente de la Federación de Peñas del Lugo, Román Sánchez Besteiro.

"Sería escoller o camiño de quitarlle ao fútbol a súa alma, que son os afeccionados. Se algo ten de especial o fútbol é como se sente por parte da xente que imos aos estadios. Romper o vínculo dos clubes cos afeccionados pode ter unhas consecuencias moi perxudiciais a medio prazo", declaró Sánchez Besteiro.

Desde esta asociación tampoco sería una opción un retorno con una asistencia mermada al estadio en la que se respetaran los dos metros de distancia social entre los aficionados. "Non ten que ver o Bernabéu co Ángel Carro. Para ver un estadio con 700 persoas non ten sentido que volva a competición. Ao mellor podes salvar agora seis meses pero logo pode haber un distanciamento do clube coa sociedade moi preocupante", aseveró.

Dada a grande crisis social que estamos a atravesar, creo que o clube debe ofrecer flexibilidade aos socios

El responsable de la Federación de Peñas se refirió a la posible devolución de parte del dinero de los abonos si no se puede asistir a lo que resta de Liga. "Dada a grande crisis social que estamos a atravesar, creo que o clube debe ofrecer flexibilidade aos socios. Haberá socios que ao mellor van a precisar deses cartos e entendo que para o Lugo non sería unha gran cantidade, tendo en conta que o diñeiro dos socios non representa moito no seu orzamento. Tamén habería a outros aos que se lles podería dar algún tipo de bonificación para as seguintes tempadas e seguiríamos sendo socios", estableció.

En caso de que la Liga no se pueda jugar, Sánchez Besteiro aboga por que "se declare nula á tempada". Además, indicó que el Erte del Lugo "ten a lóxica de que o clube verá moi mermados os seus ingresos" e esta medida permitirá "a viabilidade do clube".

Por último afirmó que comprende que los jugadores "non queiran voltar ao seu posto de traballo" si es bajo el plan de la LFP. "Os xogadores pasarían a ser uns dos traballadores con peores condicións sanitarias dos que volten a traballar, porque é un deporte con moito contacto e non poderían ir con mascarilla nin outras proteccións e estarán en contacto con moitos axentes externos".

El Lugo podría volver a entrenar el próximo 4 de mayo

El retorno de los jugadores del Lugo a los terrenos de entrenamiento de O Ceao podría estar cercano, ya que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) maneja la fecha del 4 de mayo como posible vuelta al trabajo para la Primera y la Segunda División, tal y como indicó el periodista Isaac Fouto.

En caso de que las previsiones de la LFP se cumplan, los futbolistas del Lugo harían entrenamientos individuales —de tres en tres respetando la distancia social de dos metros y en distintas franjas horarias— en los terrenos de juego desde el primer lunes del próximo mes.

Dos semanas después, el lunes 18 de mayo, lo harían por grupos, y el 1 de junio lo haría ya la plantilla al completo con vistas a jugar lo que resta de campaña a mediados de junio para completar una pretemporada de seis semanas.

Con este calendario, la Liga cumpliría con el objetivo de finalizar la competición antes del 31 de julio, fecha marcada por la Uefa como límite para hacerlo.

Lo que parece claro es que los equipos tendrán que entrenar y jugar a puerta cerrada, con lo que los aficionados no podrán observar las evoluciones de sus futbolistas más que a través de la televisión.