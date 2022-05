Continuidad imposible para la plantilla del Río Breogán

Reinventarse cada año. Es el inequívoco sino de los equipos modestos. Bien porque el proyecto no funciona o por todo lo contrario, lo normal es que los presupuestos limitados lleven consigo una escasa continuidad en las plantillas.

El Río Breogán ha realizado una campaña espectacular. Un recién ascendido que alcanzó la clasificación para la Copa del Rey y que, a pesar de no contar durante el último mes con dos de sus figuras, Musa y Bell-Haynes, y que tuvo opciones de play off hasta la penúltima jornada es todo un hito en la competición española. Pero la cosa no se queda ahí, el juego del equipo lucense, por vistoso, rápido y en definitiva espectacular, ha sido alabado por prensa y técnicos durante toda la temporada.

Pero todo esto, que hace que la temporada 2021-22 vaya a ser recordada por todos los aficionados lucenses, también lleva consigo que todos los jugadores se hayan revalorizado, lo que complica, y mucho, la intención manifestada por técnicos y dirigentes de conseguir la mayor continuidad posible de cara a la próxima temporada.

De momento, el club lucense ha conseguido asegurar la continuidad del técnico, Veljko Mrsic, y de los dos lucenses Erik y Sergi Quintela, con los que se llegó al acuerdo con un esfuerzo tanto por parte del club como por parte de los jugadores. A partir de ahí el objetivo de la continuidad se complica. Iván Cruz y Jordan Sakho, que además tienen la consideración de jugadores de formación, lo que incrementa su valor, no aceptaron la primera oferta realizada. Los agentes de ambos jugadores hicieron saber al club que están a la espera de oír otras ofertas para decidir. No están cerradas las negociaciones pero no pintan bien.

Marko Lukovic fue uno de los jugadores que manifestó abiertamente su deseo de continuar la próxima temporada en el equipo lucense. Y los técnicos lo ven con buenos ojos. Tyler Kalinoski también está a la espera de recibir ofertas pero su agente negocia con el Breogán la renovación del contrato, aunque condicionado a participar en competición europea.

El resto de los jugadores (Mahalbasic, Musa, Bell-Haynes) tendrá su futuro lejos de Lugo.

Así fue la temporada de los breoganistas

DZANAN MUSA ▶ 9

Es el MVP de la Liga Endesa con la máxima puntuación en las votaciones. Fue el mejor jugador de la Liga y con esto estaría todo dicho. Pero su contribución al Río Breogán fue más allá de lo deportivo porque fue un ejemplo de implicación, de trabajo, de humildad y de compañerismo. Un ídolo total.



RASID MAHALBASIC ▶ 8

Fue un jugador fundamental para el Río Breogán, sobre todo por su capacidad para generar juego y por su inteligencia. Muy sólido en el rebote defensivo (el quinto mejor de la Liga) y capaz de desquiciar con su juego de pies a cualquier pívot. Fue un gran apoyo para Dzanan Musa.



TRAE BELL-HAYNES ▶ 8

Llegó al conjunto lucense tras una gran temporada en Alemania, donde fue uno de los mejores jugadores ofensivos. En la Liga Endesa dio otro paso adelante. Muy vertical, rompe al rival a campo abierto y con sus penetraciones. Buen director de juego.



TYLER KALINOSKI ▶ 8

El estadounidense, que ya juega con pasaporte comunitario, se erigió como uno de los mejores tiradores de la Liga Endesa. Fue el quinto en triples anotados y el tercero en porcentaje (nada menos que un 47%). Pero lo mejor es que aporta en todo lo demás y no es egoísta. Un gran jugador.



MARKO LUKOVIC ▶ 7

Su incorporación había generado ciertas dudas tras su discreto paso por Murcia y Manresa, pero el serbio respondió por encima de las expectativas. A veces abusó del tiro de tres puntos pero su aportación al equipo fue regular y muy positiva.



IVÁN CRUZ ▶ 7

Fue claramente de menos a más con el paso de las jornadas para acabar con un alto nivel de juego. Volvió a ser todo un seguro en el rebote, mejoró notablemente en defensa y en ataque mostró más recursos que el lanzamiento de tres donde, por cierto y sobre todo en la primera vuelta, se mostró un tanto irregular.



SERGUI QUINTELA ▶ 7

Alcanzó la confirmación que se esperaba como jugador de la Liga Endesa. Habitual en el quinteto inicial, aportó el equilibrio, por intensidad, defensa y rapidez, fundamental en un equipo que no tuvo problemas de puntos. Su primera temporada completa en la Liga Endesa merece, al menos, un notable.



JORDAN SAKHO ▶ 7

Por su participación en el Afrobasket no hizo la pretemporada con el equipo y lo acusó, sobre todo en el tramo inicial de la temporada. Tardó en conectar con el equipo. Pero desde la llegada de Veljko Mrsic su rendimiento fue claramente a más . Es jugador de formación y esto le hace aún más interesante.



NIKIOLA JANKOVIC ▶ 5

Llegó al equipo para sustituir a Kevin Larsen, que a su vez solicitó la baja al no contar en absoluto para Paco Olmos. El serbio prácticamente no coincidió con el técnico valenciano (por su salida al Burgos) y con Mrsic no tuvo demasiado protagonismo. Cumplió en líneas generales y su mejor partido fue ante el Barcelona.



ERIK QUINTELA ▶ 7

Probablemente tuvo algún momento en la temporada de ciertas dudas, pero lo solventó de manera sobresaliente. Al igual que Sakho, con Veljko Mrsic el base lucense alcanzó su mejor versión y acabó la temporada a muy buen nivel. Al igual que su hermano, marca el nivel de intensidad del equipo.



MINDAUGAS KACINAS ▶ 5

Es muy complicado ser la rotación de un jugador como Dzanan Musa. Pocos minutos y mucha exigencia. El jugador lituano cumplió generalmente con un generoso esfuerzo defensivo pero en ataque su aportación quedó muy corta para lo que necesita el equipo. Le faltó confianza.



AGUSTÍN UBAL ▶ 5

A sus 18 años de edad, el único objetivo del base uruguayo debe ser el seguir creciendo como jugador. Su proyección es enorme. Se incorporó con la segunda vuelta ya avanzada y no lo tuvo nada fácil para encontrar su sitio en el equipo. Eso sí, no dejó dudas de su calidad.