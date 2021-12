El Bilbao Basket busca fórmulas para resacir el importe de las entradas

El Bilbao Basket estudia fórmulas para devolver el importe de las entradas del partido ante el Río Breogán, suspendido este domingo por un problema en el reloj de posesión, a aquellos que las compraron, unas 400 personas, según informa El Correo citando fuentes del club vasco.

Sería, al menos, un pequeño alivio para las decenas de aficionados desplazados desde Lugo y que se quedaron sin ver el partido por una decisión exclusiva de la Liga ACB.

Desde el club lucense, su director deportivo, Tito Díaz, insistió este lunes en que el Breogán se siente "perxudicado". "Estabamos alí para xogar, agora imos estar tres semanas sen competir e había uns 500 afeccionados que foron alí con nós", enumeraba Díaz en declaraciones a la TVG. En esta misma línea se pronunció el domingo el club y también Erik Quintela.

ESCENARIOS POSIBLES. Pese a la reincidencia de problemas con el reloj de posesión en Miribilla no parece probable que el juez único de competición dé el partido por perdido al Surne Bilbao por mucho que el reglamento contemple esa posibilidad.

Cuando se suspendió en 2018 el Breogán-Joventut por un problema en el marcador del Pazo tampoco se le dio el partido por perdido a los lucenses. El encuentro se repitió, pero el Breogán, eso sí, tuvo que hacerse cargo de los gastos de arbitraje y de desplazamiento del conjunto badalonés.



🏀 Estivemos con Tito Díaz, dtor. deportivo do @CBBreogan, para saber a súa versión do acontecido ante @bilbaobasket



🎙️" É a @ACBCOM a que apraza o partido e agora ten que decidir o Xuíz Único"



😡Quéixase do tempo que agora pasarán sen xogar e polo trastorno para os seareiros pic.twitter.com/8yFIGuV0x5