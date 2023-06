La llegada de David Peláez y Pedro Munitis permitirá dar un paso adelante para construir el Lugo que competirá, inicialmente, por el ascenso a la Segunda División la próxima campaña en Primera RFEF. El director deportivo, experto en crear grupos con pocos recursos y una gran cantidad de jugadores para el filial del Granada, tendrá que rearmar el conjunto rojiblanco casi desde cero para que el equipo del técnico cántabro pueda competir con los mejores.

El Lugo solo cuenta con tres futbolistas con contrato en vigor, dos de los cuales, Miguel Loureiro y Jaume Cuéllar, podrían salir también si llega una oferta apetecible para el club. De darse esa particularidad, solo Marc Carbó podría resistir de la plantilla que acabó la pasada Liga.

Será una tarea contrarreloj para Peláez, ya que el equipo comenzará en julio la pretemporada y debe disponer de un buen número de futbolistas para que absorban con rapidez los conceptos tácticos y la idea de juego de Munitis.

La plantilla podría ser larga, tal y como deslizó Peláez en su presentación, por lo que deberá acelerar las incorporaciones para que el grupo esté cohesionado al inicio de la Liga. "La idea que tenemos el presidente y yo es que el entrenador tenga los máximos recursos posibles para intentar conseguir el objetivo y ser un equipo competitivo", dijo Peláez.

El propio granadino indicó que ya hay un "trabajo realizado" por la secretaría técnica (Wagner Molina) y que puede dar sus frutos. "Estamos avanzando y esperemos en las próximas horas dar novedades", recalcó Peláez.

Un futbolista que ya se ha incorporado es Willy Ledesma, otro es el central Bernardo Cruz, y otro que podría llegar es el portero Pablo Cacharrón. Ledesma, que estaba en el Córdoba, firmó este miércoles con el equipo rojiblanco. El ariete de 34 años llevaba cuatro temporadas en el club andaluz, en el que jugó 91 partidos y anotó 35 goles. Las últimas dos campañas siempre por encima de los diez tantos, 16 y 11 respectivamente.

Por su parte, Cacharrón, canterano del Lugo, volvería a su casa tras varios años en el Pontevedra, del que fue clave para su ascenso de Segunda a Primera RFEF y con el que fue titular en la tercera categoría del fútbol español siempre que estuvo disponible.

Además del mercado nacional, David Peláez no ocultó que mirará al portugués, caladero especial para él en Granada. "No me voy a esconder porque es una realidad y público que el mercado portugués me gusta mucho, pero no es fácil. Es un mercado que me agrada y que conozco bien. Tenemos que ver lo que podemos hacer", dijo.

Pese a que la preferencia del club son los jugadores en propiedad, "tendremos que optar a algún cedido seguro", recalcó.

"Conozco las canteras y es posible que en algún momento tengamos que mirar a ellas para intentar reforzarnos. Eso no quiere decir que vayamos a tener jugadores cedidos de equipos de Primera División, porque requiere negociación y no es fácil. Pero es cierto que hay jugadores buenos en equipos filiales que pueden ser interesantes", añadió Peláez.

Además, también pondrán su mirada en el Polvorín, del que suben al primer equipo cinco futbolistas: el portero Julen, el central Andrés Castrín, el lateral derecho Carlos Torrado, el extremo Idrissa Thiam y el delantero Leandro Antonetti.

El nuevo director deportivo prometió "mucho trabajo" y eso es lo que le quedará, ya que parece que habrá pocas renovaciones de los jugadores que acaban contrato. Peláez remitió al comunicado la información sobre los futbolistas del pasado curso que interesaban, pero el club no transmitió que hubiera ninguna renovación en marcha. Por ello, con tan solo tres profesionales y cinco canteranos en el primer equipo, el Lugo deberá acometer casi una quincena de fichajes en un mercado que pronto dará sus frutos.