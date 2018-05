Consejos desde la experiencia

Nueve años se cumplieron el jueves del que fue el tercer ascenso a Tercera División del Rácing Vilalbés. Un hito para el club que abrió la que está siendo su época más dorada, con su periodo más largo en la categoría, en la que está más que asentado, y la clasificación para dos fases de ascenso a Segunda B. La primera llegó tan solo dos campañas después del ascenso y en ambas participaron jugadores míticos, formados en la cantera y que pasaron muchos años en el club, que hoy alaban la temporada realizada por el equipo actual y le desean que "chegue o máis lonxe posible".

Justino Campello, Borja Prieto, José Ángel González y Félix Prieto son solo un ejemplo del compromiso y amor por unos colores que ayudaron a hacer historia.

Justino: «Non hai que comparar. Os récords están para baterse e fixérono»

Uno de los jugadores más emblemáticos y que más admiración despertaba entre compañeros y rivales era Justino Campello. El eterno 10 rojiverde destaca del actual equipo que hizo "unha temporada histórica, mellor que a nosa", dijo en referencia al tercer puesto, frente al cuarto de hace siete años, logrado.

"Non hai que comparar os dous equipos. Os récords están para baterse e eles batérono e esperemos que tamén o fagan superando a primeira eliminatoria", asegura el centrocampista, que considera que el Vilalbés puede superar esta ronda. "Creo que teñen posibilidades para pasar. É un equipo moi compacto e unido e moi forte na Magdalena. A min persoalmente gústame moito como xoga", reconoció.

Borja Prieto: «Veo un equipo más experimentado en la categoría y que no tocó techo»

El exdefensa rojiverde Borja Prieto destacó del Rácing Vilalbés de este año que es un equipo "muy experimentado en la categoría y mucho más regular e incluso más ofensivo que nosotros". "Es distinto al nuestro, tiene más experiencia. Nosotros ascendimos y en dos años conseguimos ir a la fase, que es un éxito mayor, pero hacer 71 puntos como este año es una barbaridad. Creo que este equipo aún no tocó techo", dijo.

El vilalbés, que felicita a todo el club por el trabajo de los últimos años, también considera que el conjunto rojiverde superará la eliminatoria, sobre todo "si tiene algo de suerte y se adapta bien a las condiciones que pueda haber en el partido de vuelta". "Aún así, tienen que estar satisfechos por la campaña realizada y disfrutar de la fase", aconsejó Borja Prieto.

José Ángel: "O club volveu facer historia, o cal significa que está crecendo"

El mítico portero de Santa Comba José Ángel González califica de «espectacular» la temporada realizada por su exequipo, lo que "demostra que o clbu está crecendo e iso é bo sinal". "A fase de ascenso é un premio e un gran logro outra vez", asegura, al tiempo que desea a los jugadores rojiverdes que "pasen de ronda, para volver facer historia e bater un novo récord".

José Ángel echa también la vista atrás hasta el anterior play off, en el que se midieron al Alhaurín de la Torre. "Por un lado, canto máis pasa o tempo, máis o valoras, porque logramos algo moi complicado. Pero tes tamén a pena daquela desfeita que nos montaron alí e nos perxudicara. Foi algo que non se merecía rematar así", afirmó.

Félix: "A súa fortaleza está en que é un bloque, é máis que unhas individualidades"

El también vilalbés Félix Prieto aconseja en este sentido a los rojiverdes que "lleven un resultado algo holgado para la vuelta, por si encuentran un escenario parecido" al que vivieron hace siete años. "Ambos equipos deberían vivir esto como unha festa e que, polo menos, non se perdan as formas, que é do que se trata no fútbol aficionado", dice.

Félix, que hará un doble seguimiento de la primera eliminatoria al estar su hermano Roberto en el Bergantiños, ve a un Vilalbés "moi sólido que é máis que individualidades". "A súa fortaleza está en que é un bloque", asegura.

"Esto é un éxito máis e un premio á tempada. Que o disfruten, pero sempre buscando competir e sen obsesionarse, que foi como o planteamos nós", afirma.