Lugo acogerá un gran premio del Mundial de Motocross, tal y como avanzó el corredor lucense Jorge Prado, vigente campeón del mundo, este miércoles. Así, el MXGP de Galicia se celebrará los días 11 y 12 de mayo en el circuito municipal de Lugo.

