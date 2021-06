Al final parece que todo va a quedar en un susto, uno más de estos tiempos tan extraños de covid, pero lo cierto es que durante unas horas saltaron las alarmas en el Río Breogán, justo después de saberse que había dado positivo en coronavirus uno de los jugadores rivales del Granada en la final de la LEB Oro, que además fue de los que más minutos disputó en el choque decisivo del pasado domingo.

La existencia de ese contagio en el Granada hizo que se activasen los protocolos sanitarios y que, de inicio, todos los jugadores, técnicos y demás personal desplazado a la capital andaluza tuvieran que quedarse en sus casas sin poder salir por precaución. La primera consecuencia fue que los actos promocionales previstos para estos días con los patrocinadores del conjunto celeste, recién ascendido a ACB tras una emocionante final, fuesen suspendidos.

Tras el confinamiento preventivo, las correspondientes PCR. Los que viajaron a Granada se hicieron las pruebas y a última hora de la noche de este miércoles, todas habían sido negativas, a falta de conocer el resultado de solo dos o tres, ninguna de jugadores.

El deportista del Granada contagiado, uno de los que más minutos disputó, posiblemente jugó enfermo sin saberlo

Por eso, los deportistas extranjeros que ya tenían comprado el billete hacia sus países sí pudieron viajar, al contar con una PCR negativa. Eso sí, ya no podrán participar en los aplazados actos promocionales, como había previsto el club.

El integrante del Granada contagiado (al parecer también lo está algún miembro del equipo técnico) posiblemente jugó enfermo el partido sin saberlo, pese a pasar un test de antígenos el día anterior, sábado. Como bien se sabe, este tipo de pruebas no es definitiva y exacta, ya que no revela resultados si la infección no es activa, como sí lo hizo la PCR realizada el lunes, cuando el jugador ya empezó a encontrarse mal.

El protocolo fija que son contactos directos todos aquellos que estuvieron cerca de él sin mascarilla, es decir, todos los jugadores del equipo rival, aunque posiblemente no los técnicos ni el resto del personal, que normalmente están con mascarilla el mayor tiempo posible, aún incluso en el propio partido. El hecho de que todos los jugadores lucenses diesen negativo también elimina un problema que pudo ser mucho más grave: que tuviesen que someterse a pruebas las decenas de aficionados que acudieron a las celebraciones en el Pazo y en el Ayuntamiento, el pasado lunes, y que estuvieron en contacto con ellos. Por fortuna, los negativos del equipo celeste eliminan totalmente esta sospecha y se da por descartada la posibilidad de un brote.