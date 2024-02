Confianza total en la mejoría

El Río Breogán presentó este jueves oficialmente a los dos últimos jugadores en arribar al conjunto celeste: Ben McLemore, procedente del AEK Atenas griego, y Jordan Sakho, cuyo anterior destino fue el Ucam Murcia tras haber competido en el cuadro celeste en la temporada 2021-22. Ambos son conscientes de la "difícil" situación por la que atraviesa el equipo en la clasificación, inmerso en la lucha por salvar la categoría, pero el uno y el otro creen en "este grupo" y confían en "el trabajo" para lograr el "objetivo".

"El equipo está bien, mejorando cada día. Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero no nos vendremos abajo, no estamos deprimidos. El grupo lucha en cada entrenamiento y estoy seguro de que vamos a salir de ahí, solo tenemos que ser nosotros mismos y continuar", comentó Sakho.

"La situación es complicada, pero esta plantilla es muy buena y yo creo en el equipo. Hay que ir día a día, partido a partido, y haciendo un trabajo correcto en casa entrenamiento, en cada jornada, y así estaremos más cerca del objetivo. Hemos competido en muchos partidos, pero todavía nos hace falta ese extra para poder ganarlos. En el momento en que lo hagamos las cosas irán mucho mejor, empezando ya por el siguiente partido —el Breogán recibe al Real Madrid este domingo en el Pazo (12.30 horas)—, que es una buena oportunidad para cambiar esa dinámica", manifestó McLemore.

Ben McLemore

"El juego que pueda hacer en contraataque, siendo agresivo en la transición, creo que se ajusta muy bien a mis cualidades"

Sobre lo que les solicita a cada uno Veljko Mrsic, técnico breoganista, los dos no albergaron dudas. "El entrenador me pide que ayude al equipo en lo que pueda, defender y pelear hasta el final", indicó el pívot congoleño. "Mrsic quiere que sea yo mismo en la cancha. Me está intentando ayudar ofensivamente a tomar mejores decisiones, que vaya un poco más lento el juego en ataque cuando tengo que decidir y make plays —hacer jugadas—; es decir, tanto en ataque como en defensa tratar de ayudar, ser agresivo y anotar", señaló el escolta estadounidense.

McLemore expuso las razones por las cuales optó por el conjunto lucense tras llegar a un acuerdo para desvincularse del AEK. "Hablando con mi agente, valoramos diferentes opciones en Europa y consideré que el Breogán era el que mejor encajaba para mí, con el fin de poder actuar al nivel más alto posible", dijo.

"El juego que pueda hacer en contraataque, siendo agresivo en la transición, creo que se ajusta muy bien a mis cualidades como jugador y ese es uno de los motivos por los que tomé la decisión de venir aquí. Y considero que fue una buena elección por mi parte", añadió el baloncestista de San Louis.

Jordan Sakho, por su parte, reconoció que no se encontraba a gusto en Murcia y que el Breogán siempre es "un equipo muy especial". "Quise volver aquí para intentar ayudar al equipo y también para que el equipo me ayude a encontrarme a mí. Además, añoraba Lugo y mi gente también me echaba de menos a mí. Y sigo igual, con la felicidad de siempre", expresó.

El africano lleva jugando en la Liga Endesa desde 2016, por lo cual no hubo de pasar un periodo de adaptación a la competición, aunque sí obviamente al estilo de Mrsic. El ‘rookie’ Ben McLemore sí lo ha experimentado, pese a su dilatada trayectoria en la NBA —disputó 556 partidos— y su posterior paso por las ligas china y griega.

Jordan Sakho

Quise volver al Breogán para intentar ayudar al equipo y también para que el equipo me ayude a encontrarme a mí

"Fuera de la NBA, lo que más me costó es adaptarme a la regla de los pasos. Hay situaciones aquí que allí no son pasos. Al jugar rápido, tomando decisiones en muy poco tiempo, esto me costó un poco al principio. En mi etapa en el AEK todavía me estaba adaptando", comentó el estadounidense.

"Lo más difícil fue aprenderme todos los sistemas de juego del Breogán al haber llegado una vez empezada la temporada. Pero me puse rápidamente al día con esto. Obviamente hay ciertas cosas que podía hacer en la NBA que aquí no se puede y viceversa. Hay un pequeño ajuste pero creo que ya estoy adaptado", adicionó el 7 celeste.

Jordan Sakho no quiso especular sobre su contrato y su futuro como celeste —"vamos a acabar esto y ya veremos", apuntó— y dio la clave a su entender para lograr la permanencia. "Creo que tendremos que ganar algunos partidos fuera de casa si queremos estar vivos y luego ya se verá", reveló.

Ben McLemore alabó la comida lucense, pero lo que más destacó fue el ambiente del Pazo y cómo son los fans. "Para explicárselo a la gente es EE UU, les digo que me recuerda a mi etapa universitaria, en Kansas, con ese ambiente. Esa alegría, esa forma de disfrutar del partido me evoca aquella época y esto es lo que más me gusta", expresó.

Para terminar, el escolta breoganista se refirió al espectacular mate por encima de Shaquille O'Neal que hizo durante el concurso de la NBA en 2014. "Saltar por encima de Shaq fue bastante fácil. Sé que conseguir victorias en la ACB es una tarea más difícil, pero yo confío", finalizó.

Maximus busca su cuarta corona en el Baile de Mascotas de la ACB

Maximus, la entrañable mascota del Río Breogán, pugna estos día por hacerse con su cuarto título en el Baile de Mascotas de la ACB. Los aficionados ya pueden votar por el león breoganista tanto en X (antes Twitter) como en Instagram.



Cuartos de final

Maximus, que no pasó por la ronda previa por ser el vencedor de la edición anterior, se enfrenta en la eliminatoria de cuartos de final con Pam, del Valencia.



3 galardones

atesora el felino celeste, tras sus victorias en 2019 —Pam fue el finalista—, 2022 y 2023 —con Link, mascota del Zaragoza, como rival—.