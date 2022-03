Michal Marek Kaluza (Bielsko-Biala, 22-07-1998) cumple su tercera temporada en el Pescados Rubén Burela FS, al que llegó procedente de su Polonia natal. Su buen momento deportivo a nivel personal, gozando de la titularidad por vez primera en tres temporadas, contrasta con su estado anímico, que denota preocupación por la invasión de Rusia a Ucrania, dos países fronterizos con el suyo. "En Polonia todos están muy preocupados, pero es normal. La gente de Polonia es grande y está todo el tiempo preparando comida y recaudando dinero para los ucranianos, por no hablar de la acogida que le están dando a los refugiados, con familias enteras que se quedan en las casas. La gente intenta hacer la vida más normal posible, pero es verdad que según me dice mi madre el miedo se palpa en el ambiente y no solo el miedo por la cuestión estrictamente militar, sino a la economía, los precios se están disparando y mucha gente tiene dificultades a la hora de hacer la compra", señala Kaluza.

La familia de Kaluza no está demasiado cerca de la frontera con Ucrania, pero la solidaridad y el apoyo que muestran es absoluto e incluso el joven asegura sentirse "un poco triste por no estar allí ayudando, me gustaría poder contribuir más", asegura Kaluza, que destaca la implicación absoluta de sus compatriotas con el pueblo ucraniano. "Afortunadamente mi familia está lejos de la frontera, pero en mi casa estamos acogiendo a una familia de ucranianos que tienen una niña pequeña y está ocupando mi habitación, así que me alegro de que estuviera libre. Me siento muy orgulloso de mi país y de mi gente. Sé que hacen lo posible para vivir el día a día como antes, pero todo ha cambiado en pocos días", comenta.

MISMA INFORMACIÓN. El joven meta polaco asegura que por el hecho de vivir en Polonia sus familiares no tienen mayor conocimiento sobre lo que está pasando en la guerra, sino que la información es similar a la que se puede tener en España. "La gente de Polonia recibe a los ucranianos que van llegando, pero se informa del conflicto básicamente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, igual que aquí. No hay información adicional ni se sabe lo que piensan los rusos o los próximos pasos que van a pasar", señala Kaluza, que solo espera que todo se solucione cuanto antes. "Igual que cualquier persona no sé lo que va a pasar, pero espero que todo esto acabe cuanto antes", señala.

Al estar tan lejos de su familia, Kaluza le da muchas vueltas a todo lo que está pasando e incluso agradece los partidos y los entrenamientos para poder evadirse un poco de la situación. "Entre entrenamientos y partidos lo voy llevando un poco mejor porque no tengo tanto tiempo para pensar", señala el portero, que recuerda casi con nostalgia la última concentración con la selección, en la que nadie preveía lo que está sucediendo. "En las últimas concentraciones se hablaba del coronavirus o de deportes, ahora tenemos otra en abril, espero que todo haya acabado; si no es así seguro que solo hablaremos de la guerra", acaba.

Equipo y temporada

"Sé que los resultados tienen que llegar"

Pese a que la situación del Pescados Rubén FS es muy delicada –ocupa la última plaza en la clasificación de la Liga de Primera División de fútbol sala sin ningún triunfo en su casillero–, Kaluza está convencido de que todavía hay posibilidades de conseguir la permanencia, aunque está a 8 puntos, a falta de 39 por jugarse. "Creo que solo necesitamos ganar un partido para que todo pueda cambiar. Basta con ver cómo estamos entrenando para comprobar que el equipo no se viene abajo. Los resultados tienen que llegar", dice el arquero polaco.



Temporada de contrastes

El avance individual contrasta con los malos resultados. "Creo que a nivel individual he progresado un montón en esta última temporada", señala el guardameta, que, no obstante, echa de menos celebrar victorias. "A veces llego a casa y pienso que lo he hecho bastante bien, pero no siento una alegría plena porque no hemos ganado. Preferiría hacerlo peor y sumar los tres puntos", señaló.



Visita a Córdoba

El equipo de Burela afronta ya su partido de la decimoctava jornada liguera, este sábado (19.00 horas) en la pista del Córdoba.