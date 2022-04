"Tenemos una conexión muy especial con Musa y lo echamos mucho de menos"

El jugador del Río Breogán Rasid Mahalbasic afirmó este jueves en rueda de prensa que tiene una "conexión muy especial" con su compañero Dzanan Musa y confesó que le echa de menos en la pista tras haber sido intervenido de urgencia de una fractura en la tráquea.

"Tenemos una conexión muy especial con Dzanan Musa y lo echamos mucho de menos en la pista y en el vestuario", comentó el pívot austríaco tras recibir el trofeo Estrella Galicia como mejor jugador del Río Breogán en el mes de marzo de 2022 al final del entrenamiento que ayer hizo el equipo lucense en el Pazo dos Deportes de Lugo.

Mahalbasic se mostró "muy contento" por el galardón que otorga la afición con sus votos, pero precisó que "ahora mismo solo" piensa en que "Dzanan vuelva" para recibir estos premios "porque es el MVP del equipo". "Este trofeo es para él, se lo dedicamos porque es el mejor jugador y estamos deseando que se recupere. Le mandamos toda la fuerza", comentó Rasi Mahalbasic.

El pívot del Río Breogán también se refirió a lo que puede ser su futuro. Ahí, el jugador austríaco dejó que no piensa en el futuro, aunque acaba contrato con el club lucense, y se centra "solo en los cinco últimos partidos", en ganar lo máximo posible y celebrar «lo que pueda conseguir el equipo" en la temporada 2021-22. "No es el momento, ahora estamos para darlo todo en estos cinco partidos que quedan, para intentar meter al equipo en los play off y buscar la clasificación europea. Ojalá nos pueda dar para llegar ahí, que sería el gran regalo y poder celebrarlo en ese partido final ante el Unicaja", sentenció el jugador esloveno aunque de nacionalidad austríaca.

"Va a ser un partido complicado, un encuentro que también es el partido de las peñas con lo que va a ser realmente bonito por los aficionados. Nos espera un rival complicado y que se está jugando la permanencia en la competición", señaló el pívot del conjunto lucense al referirse a la dificultad del duelo de mañana (20.45 horas) ante el Casademont Zaragoza en el Pazo dos Deportes de Lugo y también a una fecha tan señalada por ser el día de las peñas.

Más que sobre Mahalbasic, la rueda de prensa con el austríaco tras recibir el premio Estrella Galicia, fue un homenaje de Dzanan Musa, que continúa en el hospital tras la lesión que sufrió el pasado jueves ante el Manresa. Mahalbasic, que reconoció tener una excelente amistad con el bosnio, ha visitado a su compañero en el hospital, al igual que otros compañeros del equipo, como los hermanos Quintela o el serbio marko Lukovic.